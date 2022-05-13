Шэгги-винтаж, «волчица» и боб с перьями: семь стильных стрижек для девушек, которые не дружат с расческой

Вы привыкли жить в быстром ритме? У вас так много дел, что нет ни желания, ни времени подолгу делать укладку, но вы хотите выглядеть стильно и привлекательно? Выход есть: сделать многослойную стрижку. Ее плюс в том, что чем больше творческого беспорядка на голове, тем эффектнее она выглядит. Рассматриваем актуальные варианты таких стрижек.

Шэгги-винтаж

Эта стрижка в винтажном стиле особенно подходит тем девушкам, у которых тонкие и лишенные объема волосы. Многоступенчатость решает эту проблему: локоны разной длины сами красиво укладываются в прическу. И даже если за день вы ни разу не возьмете в руки расческу, все равно будете выглядеть стильно.

«Волчица»

Популяризация данной стрижки в 21 веке произошла благодаря таким знаменитостям как Билли Айлиш и Майли Сайрус. Именно они первыми из звезд шоу-бизнеса отдали предпочтение старой забытой прическе из восьмидесятых — и не ошиблись.

Отличие «волчицы» от других многослойных стрижек в том, что пряди у лица самые короткие, а чем ниже, тем локоны становятся длиннее.

Боб с перьями

Боб — модная в этом году прическа, но ее классическая вариация может показаться скучной. Для создания современного трендового образа обратите внимание на боб с перьями. Иногда эту стрижку еще называют «рваный» боб. Здесь тоже наблюдаются пряди разной длины, благодаря чему и получается эффект взлохмаченности и творческого беспорядка на голове.

Кефаль

Еще одна ретро-прическа, которая была невероятно популярна в восьмидесятые годы и которая стала трендовой в этом году. Ее особенность — в коротко остриженных на висках локонах и максимально длинных волосах в задней части головы.

Шэгги с челкой

Если у вас длинные волосы и вы не собираетесь их укорачивать, тогда обратите внимание на прическу шэгги с челкой. Стрижка является более объемной не в прикорневой зоне, а чуть ниже, на уровне скул. Это наиболее удачный вариант для обладательниц узких и вытянутых лиц, которые хотят визуально сделать лицо более круглым.

Шэгги в корейском стиле

Азиатки очень любят стрижку шэгги, но у них есть своя вариация данной стрижки. Речь идет о добавлении такого элемента как длинная челка-шторка. Она красиво обрамляет лицо, делая образ более романтичным и нежным.

Французский боб

Если хотите окунуться в атмосферу семидесятых, тогда обратите внимание на французский боб. Кончики волос здесь обрабатываются острой бритвой, благодаря чему стрижка получается «рваной». Интересно, что наиболее эффектно прическа выглядит без укладки феном. Просто оставьте волосы высыхать естественным путем — и вы будете приятно удивлены результатом.