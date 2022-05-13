 

Что-то странное упало с неба во время грозы в Техасе

13.05.2022, 9:24, Разное
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Несколько дней назад житель Техаса по имени Коннор заснял во время ночной грозы нечто странное, что с большой скоростью упало на землю с неба.

Коннор дежурил в ночную смену на мясокомбинате в городе Амарилло, когда началась сильная гроза. И ему в голову пришла идея выйти наружу и попробовать заснять небо, озаряемое молниями.

"Я не могу сказать, что сталкивался с чем-то подобным раньше, я никогда не снимал на видео небо или что-то еще, но в тот день, когда бушевала гроза, я действительно почувствовал необходимость сделать видеозапись", – рассказывает он.

Когда он просматривал видео на телефоне, то заметил как в какой-то момент нечто вытянутое и белое пронеслось с огромной скоростью сверху вниз.  Чтобы рассмотреть этот момент получше, ему понадобилось сильно замедлить видеозапись, но даже тогда он не смог понять, что именно упало с неба.

Самой логичной версией Коннору показался метеор, однако он не исключает, что это мог быть и НЛО. Увы, он ничего не написал о том, ходил ли он в ту сторону, чтобы посмотреть на месте, что там могло упасть.

Когда он выложил видео в сеть, многие пользователи согласились с ним в том. что это похоже на метеор, но другие стали предполагать, что это какая-то разновидность молнии или иная воздушная аномалия.



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