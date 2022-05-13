 

В морском грунте экологи обнаружили миллионы тонн сахара

13.05.2022, 9:08, Разное
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Команда экологов из Института морской микробиологии изучала так называемые “морские луга”.

Последние, стоит отметить, являются обширными морскими площадями, покрытые цветочными растениями. Эти растения представляют особый интерес, так как из-за своих особенностей способны очищать моря и океаны от мусора, включая микропластик, а также поглощают и удерживают на дне огромное количества углекислого газа. Тем не менее углубленный анализ жизнедеятельности этих растений показал обратную сторону медали.

Немецкие ученые детально проанализировали состав и микрофлору подводного грунта под этими растениями. Оказалось, что в результате своей жизнедеятельности цветочные растения выделяют в почву громадный объем сахаров. По предварительным данным, суммарное количество сахара превышает один миллион. По словам ученых, открытое обстоятельство привносит еще одну угрозу в ухудшающуюся обстановку глобального потепления.

– Наши наблюдения показывают, что дальнейшая деградация морских лугов приведет к тому, что весь этот почвенный сахар будет разложен микробами. В результате этого в атмосферу попадает как минимум 1,53 млн тонн углекислого газа, что сравнимо с ежегодными выбросами примерно 330 000 автомобилей, – заявил ведущий руководитель исследования Мануэль Либеке.

По словам ученых, результаты их исследования показывают важность сохранения подводных лугов от дальнейшего уничтожения и загрязнения. Такие поля играют важную роль в перемещении углерода на Земле. Ученые считают, что морские луга нуждаются в дополнительной защите.



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