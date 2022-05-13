В морском грунте экологи обнаружили миллионы тонн сахара

Команда экологов из Института морской микробиологии изучала так называемые “морские луга”.

Последние, стоит отметить, являются обширными морскими площадями, покрытые цветочными растениями. Эти растения представляют особый интерес, так как из-за своих особенностей способны очищать моря и океаны от мусора, включая микропластик, а также поглощают и удерживают на дне огромное количества углекислого газа. Тем не менее углубленный анализ жизнедеятельности этих растений показал обратную сторону медали.

Немецкие ученые детально проанализировали состав и микрофлору подводного грунта под этими растениями. Оказалось, что в результате своей жизнедеятельности цветочные растения выделяют в почву громадный объем сахаров. По предварительным данным, суммарное количество сахара превышает один миллион. По словам ученых, открытое обстоятельство привносит еще одну угрозу в ухудшающуюся обстановку глобального потепления.

– Наши наблюдения показывают, что дальнейшая деградация морских лугов приведет к тому, что весь этот почвенный сахар будет разложен микробами. В результате этого в атмосферу попадает как минимум 1,53 млн тонн углекислого газа, что сравнимо с ежегодными выбросами примерно 330 000 автомобилей, – заявил ведущий руководитель исследования Мануэль Либеке.

По словам ученых, результаты их исследования показывают важность сохранения подводных лугов от дальнейшего уничтожения и загрязнения. Такие поля играют важную роль в перемещении углерода на Земле. Ученые считают, что морские луга нуждаются в дополнительной защите.