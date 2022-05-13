В России запретят игральные карты

Государственная дума приняла поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Согласно новой версии документа, с 1 июня 2022 года на территории России запрещается продажа игральных карт.

– С 2009 года в нашей стране азартные игры разрешены исключительно в специальных игорных зонах. Прошло 13 лет, и мы видим результаты – кратно снизилось число граждан, страдающих игровой зависимостью. Не разрушаются семьи, люди не отдают последнее «однорукому бандиту». Сейчас настал момент окончательно навести порядок в этой сфере – запретить игральные карты, чтобы оградить граждан и от этой напасти, – заявила автор поправок Ирина Яровая.

С 1 июня за продажу карт граждан и торговые организации будут привлекать к административной ответственности – соответствующие поправки в КоАП были утверждены накануне правительством. Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 100 тысяч, а юридические – от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

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