Россияне скупают жилье в Дубае

На рынке жилой недвижимости Дубая наблюдается оживление. Этому, в том числе, способствуют граждане из России, активно скупающие жилье в эмирате. В январе-марте в Дубае было заключено более 20,5 тыс. сделок – лучший показатель за последние двенадцать лет.

Россияне заняли пятое место в рейтинге главных покупателей таунхаусов и вилл Дубая по итогам первого квартала.

Основную активность традиционно проявили инвесторы из Европы. Первое место заняли граждане Великобритании, третье – Италии, седьмое – Франции. Почти вдвое выросло количество покупателей из Канады, что обеспечило им место в топ-10. В список также попали Индия, Китай, Пакистан и Ливан.

В апреле Дубай продолжил фиксировать повышенный спрос.

По сравнению с прошлым годом объем сделок вырос на 46% по количеству и на 67% по общей стоимости. Повышенному интересу зарубежных инвесторов способствуют стабильность экономики эмирата, а также удачные визовые реформы.

Основной спрос сосредоточен на острове Palm Jumeirah, где совсем недавно была продана элитная вилла за $76,23 млн и пентхаус за $49 млн. Всего с начала года иностранные покупатели приобрели тридцать домов дороже $10 млн.

Растущий спрос тянет за собой и цены. За 12 месяцев дубайские виллы подорожали на 20%, а если рассматривать самые популярные локации, то рост составил почти 60%. Текущий ценник лишь на 13% уступает рекордным показателям 2014 года и, кажется, вскоре его догонит.