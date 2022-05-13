 

Драги – европейские компании смогут платить за газ в рублях, не нарушая санкции

13.05.2022, 7:20, Разное
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Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что большинство стран, импортирующих газ из России, уже открыли счёт в рублях, а главный импортёр газа в Германии концерн Uniper уже заплатил за газ в российской валюте, пишет Bloomberg. По словам Драги, платежи за российский газ в рублях не являются нарушением санкций Евросоюза против России.


АР

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что европейские компании смогут платить за газ в рублях, не нарушая санкции, пишет Bloomberg.

Как напоминает новостное агентство, европейские компании уже несколько недель ломают голову над тем, как им удовлетворить требование РФ о рублёвых платежах и сохранить поставки российского газа, при этом не нарушая санкций, призванных наказать Москву за спецоперацию на Украине.

В Брюсселе заявили, что компании должны продолжать платить в евро, так как открытие рублёвого банковского счёта будет противоречить введённым ограничительным мерам. Тем не менее ЕС ещё не представил чётких письменных инструкций, как следует осуществлять расчёт с Москвой.

При этом, как заявил итальянский премьер в среду на пресс-конференции, большинство стран, импортирующих газ из России, уже открыли счёт в рублях.

«Нет официального заявления о том, что значит нарушать санкции. Никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли рублёвые платежи санкции. На самом деле, большинство импортёров газа уже открыли свой счёт в рублях в «Газпроме», — приводит Bloomberg слова Драги.

Премьер-министр уточнил, что энергетический концерн Uniper — главный импортёр газа в Германии, которая так же, как и Италия, является крупным покупателем российского газа, — уже заплатил за газ в рублях.

Однако представитель немецкой компании опроверг слова итальянского премьера, заявив, что компания не производила никаких платежей по новой системе, так как срок оплаты наступает только в конце мая. Ранее в среду в Uniper отметили, что уверены в том, что смогут, не нарушая санкций, сохранить поставки газа. Впрочем, пресс-секретарь не уточнил, открыла ли компания счёт в рублях.

Bloomberg отмечает, что в конце апреля Евросоюз опубликовал руководящие принципы, которые компании и некоторые правительства раскритиковали как слишком расплывчатые. В Брюсселе пообещали в скором времени обновить их, однако время идёт, так как у многих компаний сроки платежей истекают уже в конце мая, и если они не заплатят, то рискуют потерять российский газ. Польше и Болгарии уже прекратили подачу газа после того, как они отказались принять новые условия Москвы.



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