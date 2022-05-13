Мнение: Прилепин памяти Моторолы



Моторола

Решил я разнообразить свое политическое “меню” в Телеграме и взять туда кого-нибудь из знаковых спикеров “патриотов” – желательно, конечно, наиболее сумасшедших, чтобы представлять себе картинку и “с той стороны”. Остановился на Мардане и Захаре Прилепине (хотя уже и пожалел – оба строчат как пулеметы, по 50 постов в день, охренеешь пролистывать, не то что читать).

Но зато сразу у Прилепина наткнулся на исключительно знаковый текст… про Моторолу. Длиннющий, слезливый – но наполненный такой родной, нашей, русской подлостью!.. что просто грех не процитировать.

Привожу почти целиком:

“…в Донбассе все эти восемь лет воевали и погибали не только уроженцы этой земли, но и приехавшие им на помощь. Один из них, Арсен Моторола Павлов, — легендарный командир батальона «Спарта», но, помимо этого, участник и «крымской весны», и харьковского сопротивления. Не побеждённый в бою, он погиб в 2016-м в результате теракта.

Родился Арсен в Ухте (Республика Коми) в 1983 году, там вырос, там учился в школе и оттуда ушёл в армию, причём служил на Северном Кавказе в бригаде морской пехоты и принимал участие в ликвидации террористических формирований. Достойный сын своей земли!

Вскоре после гибели Арсена инициативная группа собрала в Ухте подписи с просьбой увековечить его память. 80% опрошенных были за. Однако у мэра города Магомеда Османова якобы имелись тогда другие данные. Он мягко не дал хода инициативе граждан.

Наверное, его ввели в заблуждение подчинённые и советники.

Самое, по мне, чудовищное — что глава ухтинской городской общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и событий в Чечне» выразил тогда, как сообщали СМИ, недоумение, «почему в Ухте предлагается назвать улицу в честь человека, которого здесь не знают».

Он так и сказал тогда: «Люди задают вопросы, что он сделал, какие у него подвиги, какие заслуги. Про Моторолу мы не знаем ничего, о чём мы тогда вообще можем говорить?»

Хочется верить, что и уважаемый мэр города, и вся ветеранская организация с тех пор навели справки про Героя ДНР Арсена Моторолу Павлова и уже готовы исправить то прискорбное недоразумение, что случилось в 2016 году.

Про Арсена поют песни. Арсену установлен памятник в Донецке. Про Арсена напишут книги и снимут фильмы. Ухта всегда будет помнить его.

Когда Арсена хоронили, 50 тыс. дончан вышли на улицы, собрались на площади, где происходило прощание, несмотря на то что город обстреливали и всякий шедший на похороны сам рисковал жизнью.

Прощание длилось несколько часов, но все так и не смогли поклониться Арсену. Когда гроб начали выносить из здания, по-над головами десятков тысяч людей потекли к гробу цветы — и вдруг огромное людское море начало скандировать: «Спасибо!» Это было невероятное зрелище.

В тот день управление социальной сетью Facebook* разрешило банить просто за фото похорон! Они боялись Арсена даже мёртвого!

Напомню, впрочем, решающее высказывание ещё одного важного на тот момент ухтинского начальника, не хочу называть его имя: «Надо ли вообще этим заниматься? Нужно называть улицы и открывать памятники в честь тех людей, которые внесли очень большой вклад в жизнь города. Мы официально с Украиной не воюем, контингента наших войск там нет, Родина никого не отправляла на войну. Да, он, наверное, неординарный человек, да, возможно, он патриот, но он герой там, а не здесь».

Да, так было. Не прошло тогда в итоге ничего — ни улица, ни мемориальная доска на доме или школе. Мужики-ухтинцы, что хотим сказать. Два месяца мы наблюдаем за ситуацией в вашем городе и всё надеемся, что вы сами догадаетесь, что некоторые у вас там повели себя в своё время не вполне разумно. Погорячились, не разобравшись. Но это поправимо” (ЗАХАР ПРИЛЕПИН)

В конце такой комсомольско-чекисткий намек – типа власть теперь наша, делайте как я сказал, за мной теперь большие дяди! Это понятно. Непонятно другое. Захар ведь как-никак писатель, причем местами неплохой. Простой народ, конечно, всё примет за чистую монету, но сам Захар – неужели не чувствует, что становится участником типичного Русского Сюжета?

Простой же вопрос – а кто убил Арсена? Может ли убийца ставить памятники тому, кого он убил, например – Советская власть Николаю Гумилеву? Соввласти тут хватило элементарного такта – она Гумилеву до самого своего конца памятник не ставила.

Я не к тому, что Моторола – это нечто масштаба Гумилева, никак нет, понятно, что этот Арсен – фигура куда более сомнительная, уж не поэт точно. Но важен сам принцип.

Какая сила последовательно уничтожила ВСЕХ, подчеркну – всех вообще полевых командиров былого “донбасского ополчения” (кроме разве что Ходаковского, который, похоже, сам не верит, что до сих пор жив)? Диверсанты СБУ? Как говорится – я вас умоляю…

Но это, конечно, очень в традициях – сначала всех тайно перебить, а потом со слезой, изнемогая от пафоса, торжественно “увековечить память”. “Идут пионэры – салют Мальчишу!”

Цирк. Как же достало это совковое лицемерие, въевшееся в кровь совков. Ничего не меняется.