Мнение: Коротко по Северодонецку. 12.05.2022

По ситуации под Севердонецком на вечер 12 мая.

1. Противник потерпел неудачу в попытках удержать Воеводовку. Подорван мост между Рубежным и Северодонецком. Несмотря на то, что потерю Воеводовки гауляйтер ЛНР признал еще вчера, Генштаб ВСУ сегодня утверждал, что Воеводовка еще держится. Хотя подорванный мост лучше всего говорит о том, чем закончились бои. Также взято Южное.

2. Продолжаются бои за Белогоровку. Основная трасса снабжения Соледар-Лисичанск находится под обстрелом ВС РФ. Передвижение автотранспорта небезопасно. Скорее всего часть снабжения будут переключать на второстепенную дорогу через Верхнекаменку.

Противник обстреливает переправу у Белогоровки. С обеих сторон подтверждают серьезные потери с обеих сторон. Судя по публикуемым фотографиям, у нас основные потери пришлись на переправу через Северский Донец. Впрочем, сам факт боев за Белогоровку подтверждает, что полностью заблокировать переправу ВСУ не удалось.

3. Развивается наступление к северу от Попасной в направлении Камышевахи (создавая угрозу охвата укрепрайона в Золотом и Горском) + прощупывают оборону ВСУ в направлении Артемовска.

4. Идут бои за Орехово и Тошково. На сегодня о существенном продвижении не сообщалось.

5. Также идут бои на окраинах Северодонецка. Утром сообщалось о занятии домов на окраинах города. Текущая ситуация там неясна.

6. Начались бои за Приволье. После взятия Приволья можно ожидать атаки на Новодружеск.

Противник признает ухудшение оперативной ситуации для Северодонецкой группировки, но рассчитывает удержаться за счет перебрасываемых резервов из под Артемовска.

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