Мнение: Сигнал рубля

Рубль на Московской как бы бирже продолжает ставить всё новые рекорды «укрепления». Сейчас уже то ли 65, то ли 64 за доллар – точно не смотрел. Это при том, что Россия оказалась в полной экономической блокаде в мире и в безнадежном положении на Украине. Парадокс? Нет. Это всего лишь означает, что в Россию практически прекратился импорт – к нам ничего не ввозят уже пару месяцев как. То есть доллары России тратить некуда, они становятся как бы не нужны – вот рубль и растет.

С одной стороны – сбывается мечта всех сторонников «импортзамещения»: импорт просто исчез, замещай – не хочу. С другой – мечта у них сбылась как в старой хохме: «Жизнь – удалась! Жаль, что так быстро…»

И в связи с этим у меня вопрос к так называемым «патриотам»: а почему все вокруг быстро переобулись и теперь с утроенной силой вовсю твердят про некую «затяжную войну», которая теперь будто бы «неизбежна»? Фактическое прекращение импорта означает, что в России скоро всё начнет просто останавливаться (включая личные авто дорогих россиян), а магазинные полки – стремительно очищаться от товаров. Живейшим примером страны с недостаточным импортом был Советский Союз – и память о его вечных пустых полках, очередях и дефицитах сохранилась даже в обычно девственно чистых мозгах застарелых совков.

Сколько времени есть в запасе у умирающей РФ? Я думаю, крайне немного, и счет вовсе не на годы, а на месяцы. Вести завоевательную войну в условиях тотальной нехватки ВСЕГО и в полной экономической блокаде прежде не удавалось никому. Даже у гитлеровской Германии были союзники. У РФ из союзников – лишь лукавый белорусский Лука, но и это не союзник, а лишь придаток, причем и от него можно в любой момент ждать самых неожиданных сюрпризов (например – удара в тыл российским войскам, штурмующим пятый месяц какую-нибудь деревню Попасную; лично я не удивлюсь – «батьке» надо же как-то получать индульгенцию от будущих победителей). Как говорил Талейран: «Вовремя предать – это предвидеть!»

Импорта нет, идей нет, война не будет затяжной. И слава богу, конечно. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.