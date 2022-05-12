Ну, не подстава ли, а? – Личное мнение

На свободу вышел Улюкавев — экс-министр, осуждённый на 8 лет за получение взятки. Очень жаль.



Фото: Соцсети

Молодую жену Улюкаева жаль.

Улюкаев — дед: 66 лет. Жена — на 27 лет младше.

Последние пять с половиной лет тётка жила сама по себе, пока дед на нарах чалился. А он взял и вышел! По УДО! Раньше срока!

Ну, не подстава ли, а?

Вот я бы, на её месте, очень расстроилась. Пока старичок был в колонии, я бы точно себе мужичка завела. Скорее всего, сёрфера. Скорее всего, из Австралии.

Примерно такого, как слева. И тут вдруг домой приходит такое, как справа.



Фото: Соцсети

И со словами «Ну, здравствуй, жена» лезет в рот с поцелуями тряхнуть стариной. Реально засада.

Так грустно, что я даже не знаю, что и сказать. Бедная баба.

Надеюсь, хоть верность своему Улюкаеву не хранила, хоть пожила немножечко всласть. А если хранила, то, как говорится, сама неумная.

Или я чего-то не понимаю в любви? И любовь — это когда молодая жена с нетерпением ждёт из колонии пожилого взяточника?

Что такое любовь?

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