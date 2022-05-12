 

От рисунков в стиле бохо до психоделического эффекта: лучшие модели длинного платья с принтом

12.05.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Длинные платья с принтами очень женственны и красивы. Это идеальный наряд для лета. Он подойдет как для особых случаев, так и для повседневности. Такая одежда особенно хороша в жаркую погоду, так как позволяет телу “дышать”. В статье мы познакомим вас с лучшими моделями длинного платья с принтами.

Классические рисунки

Классические принты никогда не выходят из моды. Длинное платье с цветочным рисунком – беспроигрышный вариант для удачного образа. Однако оно меняется в соответствии с современными тенденциями. На фото ниже вы можете увидеть платье со смелыми вырезами на талии.

Другой классический рисунок – мелкая клетка. На фото вы можете увидеть клетчатое платье с подрезом по линии талии. Оно выглядит скромно, но элегантно.

Психоделический рисунок

Психоделические узоры выглядят причудливо и необычно. Они делают длинное платье ярким и красочным.

На фото вы видите примеры психоделических принтов. Платье с переливами синих оттенков удачно дополнено шляпой и сланцами с тонкими ремешками. Второе платье украшено узором с розовыми, оранжевыми и лиловыми оттенками. Такие тона ассоциируются с жарким днем и летним солнцем. Складки сбоку придают ему нарядный вид.

В стиле бохо

Принты в стиле бохо выглядят ярко и оригинально. В них часто присутствуют винтажные и этнические мотивы.

Если вас интересует элегантный вариант, то обратите внимание на платье с высоким воротником и рукавами до локтя (см. фото ниже). Оно отлично сочетается с закрытыми сабо.

Платье с черно-белыми узорами на фото справа сделано в более свободном стиле. Декор в стиле бохо придает ему нарядный вид.

Цветочные принты

Модные цветочные принты на длинных платьях варьируются от ярких и крупных до сдержанных и классических. Платье в сине-зеленых тонах (см. фото) можно смело надевать на торжественный вечер. Оно выглядит настолько ярко и эффектно, что не нуждается в дополнениях.

Платье с принтом из ромашек на фото справа выглядит боле скромно. Оно подойдет для повседневного образа. Благодаря сборкам на талии оно подчеркивает красоту фигуры.

Горошек

Горошек – классический принт. Он останется актуальным и в этом летнем сезоне.

На фото слева вы видите длинное красное платье в очень мелкий горошек. Благодаря своему эффектному фасону с V-образным вырезом оно не выглядит старомодно. Образ дополняют босоножки зеленого цвета, который будет актуален этим летом.

Белое платье в горошек (см. правое фото) с воланом внизу по фасону напоминает летний сарафан. Это идеальный вариант для жаркого летнего дня.

Заключение

Длинное платье с принтом следует добавить в свой летний гардероб. Оно подходит для любого случая и сочетается с разными видами обуви и аксессуаров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Ледокол “Арктика” взял под проводку караван до порта Певек

18.03 / Музпродюсер Лопатин в компании Пугачёвой и Орбакайте намекнул на совместную песню артисток

20.11 / Тодоренко призналась, что задумывается о разводе с Топаловым

17.09 / Лукашенко делает все для победы протеста – социолог Коршунов

04.04 / Роскомнадзор заблокирует сайты всех иностранных компаний, ушедших из России

22.12 / Названы самые популярные в РФ марки и модели машин в канун Нового года

17.03 / Слов нет

08.02 / “Оскар-2022”: Николь Кидман, Хавьер Бардем, Кристен Стюарт и другие номинанты на премию

08.05 / Мнение: США на грани вымирания, раскол ЕС из-за Спутника и лучшая вакцина в мире

28.01 / Опровержение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика