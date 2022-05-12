От рисунков в стиле бохо до психоделического эффекта: лучшие модели длинного платья с принтом

Длинные платья с принтами очень женственны и красивы. Это идеальный наряд для лета. Он подойдет как для особых случаев, так и для повседневности. Такая одежда особенно хороша в жаркую погоду, так как позволяет телу “дышать”. В статье мы познакомим вас с лучшими моделями длинного платья с принтами.

Классические рисунки

Классические принты никогда не выходят из моды. Длинное платье с цветочным рисунком – беспроигрышный вариант для удачного образа. Однако оно меняется в соответствии с современными тенденциями. На фото ниже вы можете увидеть платье со смелыми вырезами на талии.

Другой классический рисунок – мелкая клетка. На фото вы можете увидеть клетчатое платье с подрезом по линии талии. Оно выглядит скромно, но элегантно.

Психоделический рисунок

Психоделические узоры выглядят причудливо и необычно. Они делают длинное платье ярким и красочным.

На фото вы видите примеры психоделических принтов. Платье с переливами синих оттенков удачно дополнено шляпой и сланцами с тонкими ремешками. Второе платье украшено узором с розовыми, оранжевыми и лиловыми оттенками. Такие тона ассоциируются с жарким днем и летним солнцем. Складки сбоку придают ему нарядный вид.

В стиле бохо

Принты в стиле бохо выглядят ярко и оригинально. В них часто присутствуют винтажные и этнические мотивы.

Если вас интересует элегантный вариант, то обратите внимание на платье с высоким воротником и рукавами до локтя (см. фото ниже). Оно отлично сочетается с закрытыми сабо.

Платье с черно-белыми узорами на фото справа сделано в более свободном стиле. Декор в стиле бохо придает ему нарядный вид.

Цветочные принты

Модные цветочные принты на длинных платьях варьируются от ярких и крупных до сдержанных и классических. Платье в сине-зеленых тонах (см. фото) можно смело надевать на торжественный вечер. Оно выглядит настолько ярко и эффектно, что не нуждается в дополнениях.

Платье с принтом из ромашек на фото справа выглядит боле скромно. Оно подойдет для повседневного образа. Благодаря сборкам на талии оно подчеркивает красоту фигуры.

Горошек

Горошек – классический принт. Он останется актуальным и в этом летнем сезоне.

На фото слева вы видите длинное красное платье в очень мелкий горошек. Благодаря своему эффектному фасону с V-образным вырезом оно не выглядит старомодно. Образ дополняют босоножки зеленого цвета, который будет актуален этим летом.

Белое платье в горошек (см. правое фото) с воланом внизу по фасону напоминает летний сарафан. Это идеальный вариант для жаркого летнего дня.

Заключение

Длинное платье с принтом следует добавить в свой летний гардероб. Оно подходит для любого случая и сочетается с разными видами обуви и аксессуаров.