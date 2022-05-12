Мнение: «Призрак газового коммунизма», рекорд прибыли Газпрома и капитуляция по газорублю

1. Еврокомиссары готовят планы по введению в ЕС «газового коммунизма». Всё согласно классическому принципу «от каждого по возможностям, каждому – по потребностям». Власти ЕС хотят заставить страны, у которых имеются источники импорта не из России, принудительно делиться альтернативным газом с теми государствами, которые полностью или почти полностью зависят от российских газовых поставок. Вот что пишет по этому поводу экс-президент Дмитрий Медведев:

https://lenta.ru/news/2022/05/08/medvedev/

https://lenta.ru/news/2022/05/08/plin_za_eu/

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Европу проник «призрак коммунизма», и предрек ей появление продуктовых карточек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, «толстых европейцев», которые обеспечены газом, хотят заставить делиться с «бедными, но гордыми», отказывающимися платить в рублях за российское топливо. «Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что одновременно в Европе введут нормирование энергопотребления. «А там и до продуктовых карточек недалеко», — заключил он.

2. Газпром недавно представил отчёт о своей деятельности за прошлый год. Дела у компании идут хорошо:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/chistaia-godovaia-pribyl-gazproma-ustanovila-rekord-v-2021-godu-kak-soobscila-626ab7b3476e0c140b7f1dcf

Чистая годовая прибыль «Газпрома» установила рекорд в 2021 году.

Как сообщила компания, увеличение цен на газ в мире позволило «Газпрому» получить в 2021 году чистую прибыль в размере 2,2 триллионов рублей — это в 13,3 раза больше, чем в 2020 году. Общая выручка превысила ₽10 триллионов (в 2020 году она составила чуть более 6 триллионов). Судя по всему, это лучший результат в истории компании.

3. Как мы с вами и ожидали. Европейцы побились в истерике, погрызли ножку стула, а потом успокоились и начали платить в рублях:



https://regnum.ru/news/3586615.html

Газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) из ФРГ собирается переводить евро в Газпромбанк для их конвертации в рубли и оплаты природного газа из России. Об этом 10 мая сообщает агентство Reuters.

Кроме того, отмечается, что в компании рассчитывают, что конвертация в рубли не вызовет затруднений и уточняется, что открытие счета в Газпромбанке прошло без каких-либо затруднений.

Вместе с тем, уточняется, что в компании отказались комментировать вопрос о том, было ли ею открыто в Газпромбанке два счета — в рублях и в евро. При этом в VNG указали, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения поставок газа и экономической стабильности ФРГ на фоне антироссийских санкций.