Найдены новые мутации ДНК, вызывающие рак

Коллектив ученых обнаружил более 50 новых мутаций в генах, которые приводят к развитию онкологии. Эксперты уверены, что эти данные помогут в будущем лучше понять причины возникновения раковых новообразований.

В процессе исследования ученые проанализировали геном раковых клеток, взятых у более чем 12 тысяч пациентов. Давно известно, что новообразования могут состоять из тысяч различных мутаций. Недавно было выявлено несколько участков генов, которые определяют развитие рака, но ученые заявили, что их гораздо больше.

Специалисты отметили, что ключевые причины большинства мутаций генов на данный момент остаются неизвестными. Это подтверждает существование большого количества факторов, приводящих к развитию онкологии, о которых наука не знает до сих пор.