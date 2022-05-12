Мнение: Зловредный Кох

Мы тут всё восхищаемся Арестовичем, который в 2019 году предсказал, с точностью до деталей, то, что случится в 2022 году в феврале (правда, так и непонятно, почему, раз уж он все знал, украинцы все-таки проморгали удар через Крымский перешеек, из-за чего, собственно, и пал Херсон; видимо, и на Украине Арестовичу недостаточно верили).

Однако ж у нас есть Альфред Кох, который вообще ВСЁ предсказал… еще в 1998 году, то есть – еще в прошлом веке! Полез в глубь веков, нашел то его нашумевшее (но недостаточно, ведь еще не было интернета) интервью.

“ВОПРОС. Как вы прогнозируете экономическое будущее России?

КОХ. Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле — копать), которые только изобретать умеют. Далее — развал, превращение в десяток маленьких государств.

ВОПРОС. Хаос в России может быть угрозой всему миру?

КОХ. Не понимаю, почему хаос в России может быть угрозой всему миру. Только лишь потому, что у нее есть атомное оружие? Я думаю, для того, чтобы отобрать это атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Армия не в состоянии оказать никакого сопротивления. Чеченская война это показала блестящим образом.

ВОПРОС. Прогнозируете ли приход инвестиций в Россию?

КОХ. Нет, потому что Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется), как вы не поймете!

ВОПРОС. Но торговать с Россией, где огромная потребность купить…

КОХ. Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут, поэтому они купить ничего не могут.

ВОПРОС. Будет ли возврат к старым методам?

КОХ. Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.

ВОПРОС. И никакие методы хозяйствования Россию не спасут?

КОХ. Я думаю, что бесполезно. Россия – страна без будущего. Современная Россия – сырьевой придаток. В последующем она превратится в десяток маленьких государств. Мировое хозяйство развивалось без СССР и оно самодостаточно. В нем достаточно ресурсов, все есть. И теперь, когда появилась Россия – она никому не нужна. В мировом хозяйстве нет для нее места. Не нужен ее алюминий. Ее нефть. Ее лес. Она только мешает, цены обваливает своим демпингом. Её участь печальна. Россия не обладает мощной экономикой. Государствам с мощной экономикой приходится считаться с Россией потому, что у нее есть атомное оружие. Россия никому не нужна. Кроме самих русских ее никто не спасет. Русские не умеют работать и заработать, поэтому купить ничего не могут. Россия старая потрёпанная развалина без перспективы – страна национального банкротства. Реформы не спасут. Всё бесполезно. Хотя, только при условии, что она оставит свои разговоры о духовности русского народа и о специальной роли его. В этих условиях реформы могут проявиться. Если же они не будут замыкаться в национальном самолюбовании и искать особого подхода к себе и думать, что булки растут на деревьях. Русские не сумеют этого сделать. Они так собою любуются. Они ведь до сих пор восхищаются своим балетом, своим классическим балетом, своей литературой, что они не в состоянии ничего нового сделать. В политическом смысле Россия занимает в мировом сообщества Запада совершенно идиотскую позицию – делает совершенно не связанный между собой набор заявлений, лишь бы обозначиться как великая держава. Россия должна расстаться с образом великой державы. Если Россия займет место в ряду Бразилии, Индии или Китая, то у нее есть шанс занять место в мировом хозяйстве. Если же она будет надувать щеки и изображать Верхнюю Вольту с ракетами, это будет смешно, и рано или поздно она лопнет.



ВОПРОС. Весьма безрадостная картина создается.

КОХ. Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смеется.)

ВОПРОС. Ну просто хотелось, чтобы многострадальный народ…

КОХ. Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил. Вы понимаете… В течение 70 лет, когда формировалось мировое хозяйство, Россия, вернее Советский Союз, находился как бы вовне, развивался отдельно, по каким-то своим законам. И мировое хозяйство сформировалось без Советского Союза. И оно самодостаточно, там есть достаточные ресурсы, все есть.

ВОПРОС. Но ведь Россия имеет гигантские экономические и людские ресурсы, и работать на российский рынок…

КОХ. Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть? Существенно теплее и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде добывают, алюминий — в Америке, уголь — в Австралии. Лес — в Бразилии. Я не понимаю, чего такого особого в России?

Мировые запасы нефти составляют около 140 миллиардов тонн. Из них на Саудовскую Аравию приходится 30 процентов мировых запасов. А на весь Ближний Восток — около 66 процентов. На Россию приходится примерно 5 процентов мировых запасов нефти.

Да, сегодня мы добываем больше всех нефти. Даже больше, чем Саудовская Аравия. И правильно делаем. Глупо не добывать, когда такие высокие цены. Нельзя же, в самом деле, утверждать, что лучше добывать, когда цены низкие. Но в стратегическом плане мы не представляем серьезной альтернативы Ближнему Востоку. Так, тактические конкуренты, временная замена. Да и себестоимость добычи у нас, в силу географических особенностей, значительно выше.

Такой анализ можно провести практически по всем статьям российского экспорта. И по металлам, и по лесу. В стороне стоит только российский газ. Его запасы у нас — действительно беспрецедентны (25 процентов мировых запасов). Но, именно в силу их исключительности, реформы в Газпроме практически не идут, добыча остановилась на цифре 550—580 миллиардов кубометров в год. И что? На одном Газпроме будем ехать?”

Жесток был Кох, многие, слышавшие его, в “нулевые” перевели было дух – “соврал, скотина, всё у нас есть, всему миру мы нужны!” Однако, как сказал мудрец, “в России надо жить долго”. Вот мы и дожили до того, что все пророчества Коха начали сбываться с пугающей точностью.