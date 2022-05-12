Мнение: 8 лет назад ДНР и ЛНР вышли из состава Украины

8 лет назад ДНР и ЛНР официально вышли из состава Украины после объявления результатов всенародных референдумов на территории бывших Донецкой и Луганской областей. Подавляющее число проголосовавших выбрали отделение от Украины.

На видео, объявление результатов референдума в ЛНР. Присутствует и первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов.

За этот выбор Донбасс сражается 8 лет.

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