Пикси и не только: лучшие стрижки для узкого лица

Стрижка — это не только часть образа, но также и эффективный инструмент для преображения. Например, с помощью правильно подобранной прически можно сделать лицо более пропорциональным, скрыть недостатки. Рассматриваем красивые стрижки для обладательниц узких лиц.

Пикси

Данная прическа хороша тем, что создает прикорневой объем. В то же время она покрывает голову словно шапочка. Благодаря такому визуальному трюку лицо кажется более овальным, чем оно есть на самом деле.

Правильным решением будет выбрать укладку с творческим беспорядком на голове. Не пытайтесь пригладить локоны волосинка к волосинке.

С боковым пробором

При наличии узкого лица в принципе подойдут любые стрижки с боковым пробором: на длинные, короткие и средние волосы. Эффектно смотрится прическа в виде удлиненного каре длиной чуть ниже плеч. Освежить образ можно с помощью мелирования. Не забывайте об объеме. Сделайте укладку в виде легких волн на волосах с помощью плойки.

С челкой

Если у вас узкое лицо, то правильным решением будет постараться его как бы обрамить. Сделать это можно с помощью челки и боковых локонов в височной части. Вот почему не рекомендуется выстригать прядки на висках. Даже если будете делать хвост, “мальвинку” или пучок, все равно оставляйте локоны по обе стороны от лица. В сочетании с прямой и ровной челкой прическа будет казаться пышнее, а ваше лицо — круглее.

Асимметричный боб

Эта стрижка хороша тем, что подходит обладательницам с любыми формами лиц. Например, круглолицые девушки с ее помощью смогут спрятать щечки. Женщины с узкими лицами смогут смоделировать овал. Лицо будет казаться более круглым, овальным, а не вытянутым и узким. Вот вам и эффективное решение проблемы.

Единственный нюанс заключается в том, что асимметричный боб предполагает наличие четких линий. Если у вас вьющиеся волосы, то учитывайте, что вам придется их регулярно распрямлять. В противном случае стрижка будет выглядеть не так эффектно, как могла бы.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Многослойная стрижка

Если у вас длинные или средней длины волосы, то не торопитесь делать короткую стрижку. Вы также можете остановить выбор на многослойной прическе. Техника ее выполнения заключается в создании «лесенок», то есть слоев разной длины.

Обратите внимание, что лучше всего такая прическа смотрится на вьющихся волосах. Не убирайте локоны с височной части.

Делать челку или нет – выбор остается за вами. Можете рассмотреть вариант создания фальшчелки, когда часть прядей берется с верхней части головы и падает на лицо. Чтобы такая “челка” не мешала, можно сделать начес и зафиксировать локоны с помощью стайлинговых средств.

Боб-каре

Для создания стильного, элегантного, неподвластного времени образа можете смело выбирать боб-каре. Эта стрижка предполагает длины волос чуть ниже подбородка, прямой пробор посередине.

Самое главное — это наличие прядей в височных частях головы. Они должны немного прикрывать лицо по обе стороны. Благодаря этому удастся уравновесить пропорции и смоделировать овал.

Вы можете по желанию выбрать тот тип укладки, который больше всего вам импонирует. Одинаково эффектно стрижка смотрится и на вьющихся, и на ровных прямых волосах.