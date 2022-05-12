 

BMW отзывает в РФ почти 900 автомобилей BMW X1 и X2 из-за ремней безопасности

12.05.2022, 15:29, Разное
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В российском офисе немецкой компании BMW сообщили о программе по отзыву свыше 800 автомобилей.

Причина данной меры заключается в обнаруженной неисправности системы ремней безопасности. Под вынужденный отзыв попадут компактные кроссоверы Х1 и Х2, которые были проданы в период с января по март текущего года. В тестируемых образцах, вероятно, поврежден газовый микрогенератор. Кроме того, при аварийной ситуации есть вероятность того, что механизм защиты может не сработать должным образом.

В компании намерены осуществить проверку всех отзываемых транспортных средств, а также осуществить замену неисправных компонентов. Для владельцев данная процедура пройдет совершенно бесплатно.



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