Мнение: Улюкаев покинет Россию?

Сегодня экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев последний раз проснулся на шконке в бараке колонии.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы.

Улюкаев не признал вины. Так и сказал:

— Я невиновен во вменяемом мне преступлении, я категорически отклоняю предъявленные мне обвинения… против меня была совершена чудовищная и жестокая провокация.

Парадокс ситуации в том, что 14 ноября 2016 года, побросав все дела, Улюкаев примчался в «Роснефть» не за вяткой. И не за эксклюзивным вином. Под елочку за кейсом он полез, прекрасно зная, что в кейс уложены не российские деньги. Но Улюкаев не считал эти 2 миллиона долларов взяткой. В сознании Улюкаева эти деньги были чем угодно, только не взяткой. Премией, подарком, рентой с министерской должности, бакшишем, чаевыми… Но только не взяткой. Поэтому-то он и говорил про провокацию….

27 апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство Улюкаева по УДО. Это решение никто не обжаловал, сегодня оно вступило в силу.

Приговор в отношении Улюкаева, однозначно, был неоднозначным. И срок он, явно, получил не за то, что написано в приговоре – вымогательство двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Но сам Улюкаев помалкивал. Потому что понимал, чем чревата разговорчивоть?

Мне вот интересно, как быстро Алексей Улюкаев покинет Россию? Или пока экс-министр отбывал срок, он стал настоящим патриотом России и у него нет желания любить Россию издалека?

На снимке: Алексей Улюкаев передоглашением приговора, фотография отсюда

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