Королевы самообмана – Личное мнение

В последнее время мне всё больше и больше жаль гОленьку Бузову. С тех пор как среду её обитания признали в России экстремистской и запрещённой, наша деревянненькая осваивает иные миры.



Фото: Телеграм

А вот в них не всегда получается запилить отфотошопленное вусмерть едало.

Это часто оборачивается конфузом, о котором ни сама гОленька, ни ей подобные просто не думают.

А я смотрю на контраст между реальностью и фотошопом и не перестаю задаваться вопросом: «Неужели сама не видит?»

Как можно выходить в прямой эфир с реально опухшей рожей, а потом тут же пилить фоточку, не имеющую с тобой настоящей ничего общего?

Вот я не приемлю фотошоп, как и любой другой самообман. Человек, склонный к самообману, врёт себе ведь не только в вопросах внешности, но и во многих других.

Возьмём Бузову и Бородину. Злобный Ксюндель ведь тоже фотошопит свой пряник до неузнаваемости.

Обе были замужем. Обе — неудачно. Бузовой Тарасов наставил, по её словам, рога. Бородина узнала о каком-то там настолько ужасном поведении бывшего, что отказывается это комментировать. Как она сама говорит, ради дочери.

О чём это говорит лично мне?

О том, что и Бузова, и Бородина любят себя обманывать. Настоящие королевы самообмана!Фотошопят не только свои едала, но и всю свою жизнь.

Вот мне, например, изменить невозможно. Как невозможно, живя со мной, оказаться ужасным человеком. Я непременно замечу предпосылки к недостойному поведению в мужчине и просто не буду с ним встречаться.

Не говоря уж о том, чтобы с ним жить или выходить за него замуж.

Моя сила — в том, что я никогда себя не обманываю, не выдаю желаемое за действительное.

А вы? Врали себе? Было дело? Чем закончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

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