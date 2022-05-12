 

Не платье, не шорты, не комбинезон: велосипедный костюм – одежда, которую можно носить с любой обувью

12.05.2022, 13:22, Разное
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Этим летом одним из видов модной одежды станет велосипедный костюм. Он представляет собой нечто среднее между велошортами и комбинезоном. Это удобная и практичная вещь. Она подходит не только для катания на велосипеде. Этот костюм можно стилизовать таким образом, что он будет выглядеть как повседневная одежда. В статье мы расскажем, с какой обувью можно носить велосипедный костюм.

Что это такое

Велосипедный костюм похож на комбинезон, так как его нижняя и верхняя часть представляют собой единое целое.

Низ изделия состоит из облегающих штанин длиной выше колена. Его верхняя часть похожа на топ с бретельками. Это классический вариант велосипедного костюма.

Однако дизайнеры создают разные вариации этой одежды. Можно встретить модели с пуговицами и короткими рукавами. Нередко их дополняют различным декором, который позволяет создать женственный образ.

Спортивная обувь

Велосипедный костюм со спортивной обувью – это классическая комбинация. Вы можете надеть его с кроссовками и кедами.

Если вы хотите создать повседневный образ, то не бойтесь использовать контрастные сочетания. Например, вы можете дополнить темный костюм кроссовками, рубашкой и носками белого цвета.

Босоножки на каблуке

Дизайнеры создают женственные и нарядные версии велосипедного костюма. Они дополняют их красивыми поясами и блестящими бретельками.

С таким костюмом вполне уместно будут смотреться босоножки или туфли на высоком каблуке. Вы можете дополнить свой образ украшениями и небольшой нарядной сумочкой.

Сапоги

Некоторые модели велосипедного костюма напоминают мини-платье. Например, на фото ниже вы можете увидеть модель с короткими рукавами и воротником. Такую одежду можно носить с высокими сапогами.

Заключение

Велосипедный костюм – универсальная вещь. Его можно сочетать практически с любой обувью. Ее выбор зависит лишь от образа, который вы хотите создать.



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