Мнение: В Северной Корее появился коронавирус

Как ни старались в Северной Корее избежать эпидемии коронавируса, но даже драконовских мер с закрытыми границами и жестким регулированием поездок не хватило.

В КНДР выявили первый случай заражения после закрытия границ страны. Ким Чен Ын поручил разобраться путем ввода различных ограничений.

В Северной Корее появился коронавирус

До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.

По информации Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.

«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <…> возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал «внезапным».

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал он.

Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм «омикрон». Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

https://news.mail.ru/incident/51262272/?frommail=1 – цинк

Стоит отметить, что КНДР стала последней из крупных стран, которая подверглась заражению. Больше двух лет тянули, но не избежали.

Разумеется, сейчас стремятся избежать того, что происходит в Китае после новой вспышки заболеваемости коронавирусом и последующих ограничительных мер.

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