Мнение: Ответные санкции

Россия ввела ответные санкции против 31 энергокомпании. Среди них в основном экс-«дочки» «Газпрома», связанные с Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd.

По сути, санкции введены в ответ на национализацию этих дочерних компаний. Gazprom Germania GmbH был дочкой самого Газпрома, и уже через него Газпром участвовал в других дочерни компаниях по всей Европе (и не только). Германия национализировала Gazprom Germania GmbH, что автоматически привело к национализации всех его долей в других компаниях.

По сути, «газовая война», которая сейчас идет между Россией и Европой, ведется, как и «спец-операция» на Украине строго за счет самой России. Немцы, забрав себе Gazprom Germania GmbH и его дочки, уже в значительной мере компенсировали свои издержки и потери в этой войне. Поэтому России и приходится вводить санкции против своих же собственных компаний, которые вдруг перестали быть своими.

Повторяется история с царской Россией начала 20 века. Тогда в российскую экономику полноводно текла река иностранных инвестиций. Но это были инвестиции в «торговый капитал», как тогда говорили. Проще говоря – в оборотные средства. Промышленные инвестиции были представлены в основном поставками европейского же оборудования, которое без европейцев превращалось в бесполезный мертвый груз.

В итоге сегодня нам рассказывают про бурный рост молодого российского капитализма в 20 веке, приводят его в пример, но структурно это была такая же туфта, как и путинская экономика. Иностранные деньги приходили в Россию, пухли как на дрожжах и уходили обратно, оставляя здесь только слабый запах. При этом собственная промышленность, по сути, была угнетена и слаба. Ничего нового Путин не изобрел – нынешняя экономика России точно такая же перекошенная и несамодостаточная, а случись что – и национализировать нечего. Ну, разве что санкции ввести в качестве фантомной боли по утраченному. Да и то – против своих же собственных компаний, которые вдруг перестали быть своими.

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