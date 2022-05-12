Предлагайте альтернативы: как избавиться от привычки всегда угождать людям

Готовность всегда угождать может принести немало проблем. Такой человек будто с удовольствием живет чьей-то иной жизнью, но только не своей. Из-за этого часто наблюдается отсутствие самореализации, подавленное состояние и нежелание брать на себя ответственность. Как же избавиться от привычки всегда угождать людям?

Люди-угодники: какие они

Угождающего человека легко идентифицировать, и не нужно для этого разбираться в психологии. Такие люди ставят потребности других выше своих собственных, молчат, когда им больно, и всегда отодвигают свои собственные потребности на второй план. И все же, не все угождают одинаково, есть четыре типа таких личностей:

Классический. Это угодник, который хочет, чтобы все было идеально. Он всегда будет делать больше на него возложенного, только чтобы получить свою долю признательности от окружающих. Теневой. Такие люди привыкли жить в тени чужой славы, они будут делать все, чтобы кто-то достиг успеха, но своей жизнью заниматься отказываются. Миротворец. Этот человек сделает все возможное, чтобы не вызывать недовольство окружающих людей. Они никогда не скажут правду, только из-за того, что боятся кого-то расстроить. Манипулятор. Такие люди все силами будут показывать, что им все равно, что о них думают, но все равно пытаются угодить.

Список вещей, которые радуют

Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от привычки всем угождать, – создать список мелочей, которые доставляют вам удовольствие. Поделитесь своими желаниями с близкими людьми. Вас удивит, когда вы обнаружите, что ваши истинные чувства и мотивации не вызывают отторжения. Если же реакция на ваши стремления отрицательна, значит, это не тот человек, с которым стоит продолжать поддерживать связь. Возможно, ему просто было удобно, что ему всегда шли на уступки и угождали. Прощаться с людьми, которые вас не ценят – это нормально.

Научиться говорить “нет”

Второй совет, сложнее первого – нужно научиться отказывать людям, если они просят что-то сделать в ущерб вашим интересам. Не стоит проявлять заботу о других, если вы к этому ни морально, ни физически не готовы. Чтобы уважать себя, избегать выгорания и иметь доверительные отношения с людьми, нужно научиться говорить “нет” другим.

Сосредоточьтесь на том, чего действительно хотите и всякий раз напоминайте себе, что все люди разные и каждому нравятся разные вещи, и это нормально если вы не хотите делать то, что идет в разрез с вашими интересами. Говоря “нет”, вы не осуждаете кого-то, а просто показываете, что у вас другие предпочтения. И за это не нужно извиняться.

Не нужно объяснять причины

В некоторых случаях можно аргументировать свой отказ, к примеру, если вы заболели и не можете прийти на встречу, о которой договорились накануне. Но во многих других случаях, не нужно оправдываться, почему вы не хотите или не можете что-то сделать. Вы имеете полное право самостоятельно выбирать, чего хотеть, что делать и как проводить свой досуг.

Предложите альтернативу

Бывают случаи, когда просьба или предложение либо занимает много времени и сил, либо совсем не вашем духе. Скажем, друг просит вас помочь с переездом в выходные — единственные свободные выходные за последние несколько месяцев. Вместо того чтобы категорически отказываться или лгать, говоря, что вы на свадьбе в другом городе, а затем прятаться все выходные, вы можете предложить помощь на час или на полдня, как считаете возможным.

Вы не можете контролировать мысли и чувства других людей

У всех нас есть свои чувства, убеждения, шаблоны поведения и т. д. Люди могут быть оскорблены отказом, несмотря на все ваши усилия отдавать приоритет своим предпочтениям, объясняя причины и предлагая альтернативы, где это уместно. Вы выполнили свою часть работы, но люди все равно отдаляются. Это нормально. Им позволено осуждать и обижаться, если они этого хотят. Это их жизнь, их голова, их мысли, их чувства. И этого контролировать вы не в силах.