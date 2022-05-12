США рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций

Старший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Мэтью Аксельрод заявил, что США не планируют останавливаться на уже введённых антироссийских санкциях, рассматривая введение новых ограничений, пишет The Wall Street Journal. По словам Аксельрода, ограничения также будут распространяться на линию экспортного контроля, который может грозить РФ дефицитом.



АР

Высокопоставленный чиновник Министерства торговли США заявил, что России, вероятно, грозит ещё один пакет санкций, в том числе по линии экспортного контроля, со стороны Соединённых Штатов, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник на форуме WSJ Risk & Compliance Forum старший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Мэтью Аксельрод заявил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на простом соблюдении уже введённых санкций, американские ведомства рассматривают возможность введения новых ограничений на ведение бизнеса с Россией.

«Я думаю, что вы увидите введение дополнительных санкций и экспортного контроля. Не похоже, что мы сделали всё, что собирались сделать», — приводит издание слова Аксельрода.

США и их союзники ввели масштабные санкции против РФ в ответ на ввод российских войск на Украину, что, как пишет The Wall Street Journal, значительно осложнило усилия страны по взаимодействию с международным деловым и финансовым сообществом.

Сам Аксельрод работает над обеспечением соблюдения экспортного законодательства США, которое правительство использует для того, чтобы не допустить попадания ценных технологий в руки враждебных держав. Эти ограничения дополняют американские санкции, блокирующие передвижение денежных средств.

По его словам, санкции могут дать мгновенный эффект, тогда как экспортный контроль вызывает дефицит и другие проблемы, которые усугубляются со временем. Например, как отметил Аксельрод, некоторые российские заводы по производству танков и микросхем недавно были вынуждены остановить производство из-за дефицита, вызванного экспортным контролем.

При этом американские меры экспортного контроля направлены на целый ряд отраслей. Например, в понедельник США объявили о введении новых мер контроля в отношении ряда относительно низкотехнологичных товаров — от лезвий пил до деревянных панелей и деталей кондиционеров, — которые не могут быть экспортированы в Россию без лицензии. Это, как надеются в Вашингтоне, должно нарушить работу целого ряда отраслей российской экономики.

Меры экспортного контроля «беспрецедентны по своему масштабу, но они также беспрецедентны и в другом отношении, а именно в многосторонней международной координации», — отметил Аксельрод. Чиновник добавил, что страны работают над тем, чтобы обеспечить не только координацию действий по введению мер контроля, но и над обменом информацией для содействия применению вводимых мер.

При этом никто не нарушает введённые санкции, а иностранные предприниматели не спешат заполнить пустоту, образовавшуюся в результате отсутствия американских товаров. «Компании справедливо обеспокоены тем, каковы будут последствия для них, если они нарушат наши меры контроля», — приводит The Wall Street Journal слова Аксельрода.