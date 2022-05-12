 

France 2 – косметика, обувь, игрушки — французы сокращают расходы из-за инфляции

12.05.2022, 2:00, Разное
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Высокая инфляция во Франции привела к сокращению продаж некоторых категорий товаров: люди стали экономить на косметике, обуви и детских игрушках, рассказывает France 2. Продавцы обеспокоены падением товарооборота и призывают правительство ввести дополнительные меры по поддержке покупательской способности.

За последние месяцы из-за инфляции французы сократили расходы на некоторые товары и стали покупать меньше одежды, детских игрушек и комнатных растений.

ФРАНЦУЖЕНКА: (Покупаю. — ИноТВ) на выбор духи или пару туфель, платье или куртку.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Более внимательно относимся (к покупкам. — ИноТВ), говорим себе: у нас дома это уже есть. Иногда всё же думаем об этом.

ФРАНЦУЗ: Ограничиваем расходы на что-то бесполезное.

В результате продажи косметики сократились на 7,8 процента, детских игрушек — на 2,9 процента и на 4,2 процента — обуви. В этом обувном магазине ситуация ещё хуже: по сравнению с докризисным временем продажи сократились на 9 процентов.

ЕЛИОТ ТРИНЕЛЬ, управляющий магазином Mephisto: Тогда у нас на каждого приходящего покупателя приходилось много продаж и много обуви возвращали. Сейчас же всё усложняется: мы всё чаще обговариваем детали покупки и чувствуем, что они (покупатели. — ИноТВ) внимательно выбирают.

Покупательская способность снизилась, а товарооборот также пострадал от увеличившихся сроков поставок.

ЕЛИОТ ТРИНЕЛЬ: Обычно мы можем получить товар через неделю или 10 дней, а теперь нам приходится ждать месяц, иногда два месяца.

ЖУРНАЛИСТКА: И из-за этого снижаются продажи?

ЕЛИОТ ТРИНЕЛЬ: Снижаются продажи, а покупатели не всегда довольны (ассортиментом. — ИноТВ).

Падение продаж затронуло также онлайн-магазины: по сравнению с апрелем прошлого года их продажи сократились на 38 процентов. Эта компания, которая каждый месяц отправляет покупательницам коробку с подобранной для них одеждой, всё реже получает заказы.

СОТРУДНИЦА КОМПАНИИ: Да, у нас здесь огромный склад.

ЖУРНАЛИСТ: Что на самом деле…

СОТРУДНИЦА КОМПАНИИ: Нет, обычно не должно быть так много вещей в это время года.

С января продажи замедляются по сравнению с прошлым годом.

КЛЕМАНС ГАЙЯР, соосновательница компании «Французский чемодан»: Обычно каждый год мы удваиваем наш товарооборот, а сейчас в первые месяцы этого года мы не достигаем поставленной цели.

Многие продавцы также тревожатся и требуют усиления мер по защите покупательской способности.

Дата выхода в эфир 09 мая 2022 года.



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