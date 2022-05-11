Ну, что: освободили? – Личное мнение

Как же я сочувствую Бритни Спирс.

Вырвавшись из-под тотальной опеки авторитарного папаши, Бритни засобиралась замуж за бровастого фитнес-инструктора Сэма.



Фото: Соцсети

Бровастый позёр жёстко торгуется по поводу брачного договора. За каждый прожитый год брака он, в случае развода, просит то ли один, то ли пять миллионов долларов.

Не суть — сколько. Суть — в том, что просит и просит по нарастающей: чем дольше продлится брак — тем больше в нём ставка фитнес-инструктора.

Сначала отец все жилы тянул из Бритни, лишив её по суду всех мыслимых и немыслимых свобод: женщина не только своими деньгами и временем распоряжаться не могла, но и своим телом. Чтобы она не забеременела, ей, насколько я помню, установили против её желания спираль.



Фото: Соцсети

После бурных возмущений толпы суд выкинул папашу из опекунов, а на улице фитнес-инструктора перевернулся КАМАЗ с плюшками.

Вот он-то времени даром не теряет: уже запузярил Бритни! И пока бровастый фонтанирует в соцсетях признаниями в любви своей беременной невесте, его адвокаты продавливают условия брачного с ней договора.

Смотрю я на всё это и думаю: как же жаль, что рядом с Бритни нет ни одного человека, который её просто любит, который бы о ней заботился и не давал в обиду.

Не в обмен на возможность распоряжаться её состоянием, как это делал папаша. Не в обмен на миллионы за каждый прожитый год, как это пытается сейчас выторговывать Сэм. А просто потому, что Бритни этому человеку дорога. Сама по себе. Такая как есть.

Все эти толстожопые «освободители», наверное, хорошо развлеклись на своих сборищах по избавлению Бритни из-под опеки. На карантине было скучно, вот они и поскакали с плакатиками, поорали, пофоткались в бритни-футболочках.



Фото: Соцсети

Доброе дело, как им кажется, сделали: освободили Бритни.

Только вот о том, что будет с Бритни после «освобождения», никто из них не подумал. Все поскакали по своим делам дальше, бросив освобождённую в объятия фитнес-инструктора, который лично у меня не вызывает ни малейшего доверия.

К чему это я? Ах, да: если у вас есть хотя бы один человек, которому вы безоговорочно дороги — мама, папа, муж, жена, сестра, ребёнок, бабушка — цените его. Вы в этом плане — богатый, простите за банальность, человек.

У Бритни есть всемирная слава и 60 миллионов долларов США, но ни то, ни другое не помогло ей обрести такого человека.

Именно поэтому я ей очень сочувствую.

А рядом с вами есть люди, в любви к вам которых вы не сомневаетесь, которым полностью доверяете?

Расскажите о них, а лучше подойдите к ним или позвоните им прямо сейчас и поблагодарите. Просто за то, что они есть.

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