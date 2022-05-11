Мнение: Воспитание на Западе и на Востоке

1. В знаменитую игру Симс добавят гендерно-нейтральные местоимения, которые «обеспечат большую инклюзивность». Я ничуть не удивлён — Максис и ЕА всегда держали нос по ветру, стараясь быть первыми учениками у жрецов новой религии Запада.

Америка уже лет 5 как оскотинилась до последней степени. К примеру, вот популярное шоу «Доброе утро, Америка», выпуск от 2018 года. Гвоздь программы — несчастное, переодетое в женскую одежду 11-летнее существо, которого родители в 6 лет сделали «гендерфлюидом». Ведущие относятся к бедняге как к маленькому герою, как если бы он был юным спортсменом или певцом:

https://www.youtube.com/watch?v=JxdvOLdG_34

Наши бывшие соотечественники иногда по инерции пишут в комментариях, будто русские хотели бы массово уехать в США. Примерно так рано постаревшая от алкоголя королева двора убеждена, будто все мужчины мечтают затащить её в постель — даже когда видят её спящей в грязной одежде на лавочке возле помойки.

2. Кримсональтер пишет:

https://t.me/crimsondigest/1452

Иногда говорят, что у России нет ценностей, нет идеологии и т.д. Чушь. Политруков и “комиссаров по идеологии” с привилегированной пайкой – нет (не путать с госпропагандой), и это хорошо что их нет. Народ не любит комиссаров по идеологии. Исторически так сложилось.

Но суть нынешнего геополитического конфликта, чисто в плане идеологии, можно показать очень наглядно, как и наличие вполне понятного (вплоть до эстетики) набора ценностей у нашей стороны, а также своего, максимально конкретного, набора ценностей у наших оппонентов. Достаточно просто сравнить отношение к детям и то, что считается желательным или, наоборот, недопустимым в отношении детей.

Коллективный Запад считает правильным и достойным всяческой поддержки:

(а) Отрезать детям вторичные половые признаки и пичкать гормонами (если родители не согласны – родителей затравят, но вообще-то и в известность ставить не будут).

(б) Рассказывать детям про ЛГБТ отношения (в деталях), причём попытки “последних консерваторов” в отдельных штатах запретить это делать хотя бы воспитателям и учителям, которые общаются с детьми в детских садах и до третьего (!) класса школы, вызывают бурю возмущения и сопротивления:

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/dont-say-gay-bill-florida-teachers-react

Здесь важно то, что запретить что-то подобное хотя бы для детей, ходящих в 4 (!) класс – это уже за гранью возможного даже для самых ядерных консерваторов. Покрутите этот тезис в голове. Прочувствуйте его.

(в) Приветствуется и глорифицируется использование детей (несовершеннолетних, то есть 11 лет, например) в трансгендер-шоу для взрослых, причём именно такого ребёнка продвигают и хвалят (вместе с “правильными родителями”) мейнстримное американское ТВ. <…>

И вот эти люди, рассказывают нам, через свои СМИ и через своих (ино)агентов в соцсетях, что наши дети, в военной форме, с гвоздиками и портретами предков, в строю Бессмертного полка – это дикость, милитаризация и аморальщина.

Как легко догадаться, пространство для диалога цивилизаций со столь ортогональными наборами ценностей и представлений о прекрасном, мягко говоря – узкое. Очень узкое. Примерно как прицел. И, выбор, так или иначе предстоит сделать каждому.

PS: Для тех, кому кажется, что “ну нельзя же сводить к этим двум вариантам, это фальшивый выбор”, у меня есть фото из КНР, тоже про детей.

3. В Китае и вправду воспитывают подрастающее поколение в умеренной строгости. В прошлом году китайским детям запретили играть в онлайн-игры более трёх часов в неделю:

https://www.forbes.ru/tekhnologii/438565-kitajskim-detam-zapretili-igrat-v-onlajn-igry-bol-se-treh-casov-v-nedelu

Также детям запретили смотреть популярный сервис коротких видео ТикТок более 40 минут в день:

https://lenta.ru/news/2021/09/20/douyin/

На днях ввели очередной запрет – теперь китайцам до 16 лет нельзя смотреть ночные трансляции блогеров (после 22:00). Также детям запретили отправлять блогерам виртуальные подарки и донаты:

https://lenta.ru/news/2022/05/08/china/

По оценке регулятора, работа платформ, на которых проводятся стримы, привела к тому, что физическому и психическому здоровью несовершеннолетних был нанесен серьезный ущерб.

Что ж, мало того, что не спать по ночам вредно, можно представить себе, какого рода были многие из этих стримов.