 

В конгрессе обеспокоились, что помощь Украине истощает американские запасы оружия

11.05.2022, 12:10, Разное
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У Вашингтона заканчиваются некоторые боевые системы, которые он активно поставляет Киеву. С таким предупреждением выступил конгрессмен Майк Галлахер. По его словам, зацикленность на Украине не даёт США помочь Тайваню, которому может понадобиться аналогичное вооружение, передаёт Press TV.


AP

Из-за помощи Украине у Соединённых Штатов заканчиваются некоторые виды оружия. С таким предупреждением выступил конгрессмен Майк Галлахер, который входит в комитет палаты представителей по делам вооружённых сил, пишет Press TV.

«Наш арсенал истощается», — заявил политик в недавнем интервью. Он добавил, что спешка с поставками Киеву ракет и другого оружия мешает Вашингтону помогать ещё одному союзнику — Тайбэю.  

«Мы только что сожгли семилетний запас «Джавелинов». И это важно, ведь мы не только продолжаем пытаться помочь украинцам победить, но и стремимся одновременно защитить Тайвань от агрессии со стороны Коммунистической партии Китая», — подчеркнул Галлахер.

«Им (тайваньской армии. — ИноТВ) понадобится доступ к некоторым из этих систем вооружения. А у нас сейчас просто-напросто нет запасов, чтобы восполнить то, что мы потратили на Украине», — подчеркнул конгрессмен.

Противотанковые комплексы «Джавелин» входят в широкий список вооружений почти на $4 млрд, которые США отправили Украине с начала спецоперации. Американские власти поставили бывшей советской республике уже более 5 тыс. ракет этой системы, отмечает Press TV.

Два влиятельных члена комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Адам Смит и Майк Роджерс написали председателю Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли письмо с просьбой пополнить запасы ракет. Они также призвали генерала заняться модернизацией новых снарядов, обращает внимание телеканал.

Кроме того, администрация Байдена официально обратилась к конгрессу с просьбой одобрить крупный пакет помощи в размере $33 млрд. Эти деньги должны пойти на финансирование как гуманитарного, так и военного содействия Украине по сентябрь текущего года, заключает Press TV. 



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