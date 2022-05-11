Мнение: Безопасно ли говорить на мове в России?

Коллеги! Комментаторы уверяют меня, что если я зайду, например, в магазин, и начну говорить на украинском языке, то злые русские меня непременно побьют.

Лично мне кажется, что не побьют: даже если я пойду в магазин в синих шароварах и с фирменным украинским чубом. Россия — не колония ксенофобов с менталитетом деревенской диаспоры. У нас имперское мышление, поэтому русские относятся ко всем культурам или нейтрально, или с благорасположением. Никакой агрессии не вызывает даже английская речь. Тот факт, что США ведут против нас прокси-войну, а канадцы, британцы и австралийцы изо всех сил помогают Соединённым Штатам вредить России, не переносится в общественном сознании на язык Шекспира и Толкина.

Джо Байден — одно, Гейб Ньюэлл — другое, не надо считать всех американцев стандартными клонами дядюшки Сэма. Во-первых, это варварство, а мы не варвары. Во-вторых, у нас вполне достаточно врагов, нет смысла плодить на новом месте дополнительных. Если некий разумный француз или американец хочет наперекор желанию своих властей сохранить нормальные отношения с Россией, мы только за.

Как верно указывают читатели, в России спокойно работают украинские рестораны, и никто не закидывает их бутылками с зажигательной смесью. Все понимают, что борщ, сало и котлета по-киевски не стали хуже после майдана 2014 года. Более того, все понимают, что у нынешних властей Украины нет монополии на украинскую культуру, которую мы воспринимаем как неотъемлемую часть российской. (Котлета по-киевски, кстати, была изобретена в Петербурге, в 1912 году).

К сожалению, я не могу провести эксперимент с мовой в магазине лично: у меня нет шаровар, и я не знаю украинского языка. Однако я полагаю, что кто-нибудь уже наверняка пробовал говорить в общественных местах на мове. Если так, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Интересно узнать, какой была реакция окружающих.