 

В Москве реализуется проект по безопасному тестированию для беременных

11.05.2022, 11:49, Разное
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В российской столице реализуется уникальный проект для помощи беременным женщинам. В рамках программы они могут пройти бесплатное обследование, которое способно вовремя выявлять больше генетических нарушений у плода.

Неинвазивное пренатальное тестирование безопасно для беременных с высоким риском патологии. При этом НИПТ, а также дополнительные молекулярно-генетические исследования помогают оперативно обнаружить потенциальные патологии внутриутробного развития у детей.

Специалисты отмечают, что НИПТ — это высокоточный скрининговый метод для оценки риска хромосомных аномалий плода. Он основан на анализе внеклеточной фетальной ДНК в крови беременной женщины. В Москве данное исследование проводится за счет гранта в размере 311 миллионов рублей, выделенного из городского бюджета в 2021 году.

В рамках реализации второго этапа проекта на обследование были направлены более 3,5 тысячи женщин из групп риска по развитию хромосомных патологий плода. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев.

“Второй этап исследования начался в минувшем декабре. На данный момент на НИПТ и другие виды молекулярно-генетических исследований направлено более 3,7 тысячи образцов биоматериала. Всего же грантом предусмотрено проведение более 11,5 тысячи молекулярно-генетических исследований, из них НИПТ — более 10,5 тысячи. Благодаря этой программе мы сможем наработать необходимый опыт ранней диагностики генетических нарушений у плода на ранних сроках беременности, чтобы в последующем более широко внедрить эту методику в практику московского здравоохранения”, — уточнил специалист.

По его словам, с конца прошлого года с помощью НИПТ удалось выявить 80 случаев высоких рисков различных патологий хромосом. Семьи смогли получить необходимую информацию на ранних сроках беременности. Важно подчеркнуть, что в каждом случае с учетом мнения родителей принимается обоснованное с медицинской точки зрения решение о сохранении беременности.



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