 

В парках Москвы открылись точки по обмену книгами

11.05.2022, 11:49, Разное
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Жители и гости российской столицы могут прийти в городские парки и на свежем воздухе насладиться русской или зарубежной классической литературой, детективными историями, книгами в жанре фантастики, а также научными и публицистическими изданиями. В Москве вновь появились точки по буккроссингу.

Открытию в парковых зонах площадок по обмену книгами поспособствовала теплая погода. С наступлением весны все больше людей стремятся провести время на открытом воздухе. Теперь они могут полноценно совместить приятное с полезным.

Правила буккроссинга предельно простые: отдаешь залежавшиеся книги, а в обмен можешь взять непрочитанные издания. Для этого в парках будут работать сразу 11 пунктов обмена. Столичные власти отметили, что большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами или скамейками.

Кроме того, оборудованы специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий. По мнению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, буккроссинг давно стал доброй традицией для горожан.

“Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением”, — подчеркнула чиновница.

Подробная информация о местах расположения и времени работы книжных павильонов указана на официальном сайте столичного градоначальника.



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