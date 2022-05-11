 

Михаил Горбачёв назначен врио губернатора Санкт-Петербурга

11.05.2022, 10:51, Разное
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Указом президента Михаил Горбачёв назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Первый президент СССР будет руководить Северной столицей до сентября 2022 года, когда состоятся досрочные выборы губернатора.

– Михаил Сергеевич имеет богатый опыт управления в непростое время, его навыки актуальны особенно сейчас. Экономика Петербурга сильно пострадала из-за западных санкций, поэтому для стабилизации ситуации нужны срочные и решительные мера. Я с чистой совестью передаю новому главе города свой пост, уверен, у него всё получится, – заявил экс-губернатор Александр Беглов.

Сам Горбачёв поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и пообещал до конца мая обнародовать свою экономическую программу. Согласно непубличной информации, он пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, однако готов пересмотреть своё решение в случае если жители города попросят его об этом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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