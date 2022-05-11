 

Обозреватель The Washington Times – подавление свободы слова Байденом началось задолго до создания Совета по противодействию дезинформации

11.05.2022, 10:46, Разное
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Подавление свободы слова американским лидером Джо Байденом началось сразу после его вступления в должность и задолго до создания Совета по противодействию дезинформации, пишет обозреватель The Washington Times Роуэн Скарборо. При этом, по его словам, ирония сложившейся ситуации состоит в том, что именно Белый дом стал «основным проводником ложной информации».


AP

Подавление президентом США Джо Байденом свободы слова началось задолго до того, как он создал Совет по противодействию дезинформации и поставил во главе этой структуры человека, который отрицал историю с ноутбуком Хантера Байдена и продвигал развенчанное ныне «досье Кристофера Стила», пишет обозреватель The Washington Times Роуэн Скарборо.

При этом, как отмечает автор, ирония тут состоит в том, что именно американское правительство стало «основным проводником ложной информации».

Спонсируемая государством политика по борьбе со свободой слова действует с тех пор, как Байден вступил в должность, подчёркивает Скарборо. Если вы говорите что-то, что им не нравится, то вас ждут проблемы. Они составляют список провинившихся, чтобы заткнуть критикам рот, говорится в статье.

Как ни парадоксально, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас 27 апреля на слушаниях в палате представителей, объявляя о начале работы Совета по противодействию дезинформации, сам распространял эту самую дезинформацию. В частности, он тогда заявил, что южная граница Соединённых Штатов в безопасности, несмотря на то что мексиканские картели переправляли в страну тысячи человек.
 
Другой ироничный момент заключается в том, что в этот совет следует пожаловаться и на самого Байдена. Так, в своей печально известной речи в Атланте он сравнил своих оппонентов с демократом Буллом Коннором, сторонником сегрегации. Байден вспомнил также о героях-правозащитниках, которые в 60-х годах прошлого века выступали против этого явления, и заявил, что он сам был одним из них.

Он заявил присутствовавшим: «Поскольку я чертовски стар, я тоже был там. Думаете, я шучу? Это был первый раз, когда меня арестовали, — кажется, будто это было вчера».
Однако Скарборо подчёркивает, что Байдена там не было, и его не арестовывали.

Автор также напоминает о несбывшихся обещаниях Байдена, утверждавшего, что вывод американских войск из Афганистана будет безопасным и упорядоченным, хотя на самом деле всё закончилось хаосом и потерями людей, и об истории с ноутбуком его сына Хантера, которую, по заверениям главы Белого дома, создала Россия.

Есть и другие преступления Байдена против свободы слова, которые он совершил ещё того, как было объявлено о том, что левый пропагандист Нина Янкович станет самым важным бюрократом в Вашингтоне, пишет автор. Именно эта звезда TikTok теперь возглавляет Совет по противодействию дезинформации и может преследовать вас за выступления против Байдена.

В мае 2021 года Байден запустил цензуру, которую обычно используют «прогрессивные» активисты, стремящиеся кого-то уничтожить. Президент США поручил федеральным агентствам оценить, как финансовые фирмы решают вопрос изменения климата. Это шаг, как отмечает автор, был посланием, что он хочет, чтобы банки ограничили финансирование отрасли, занимающейся ископаемым топливом.

Примерно в то же время преданный своему делу Пентагон начал беспрецедентную операцию по наблюдению за тем, что военные говорят в интернете. Даже «лайк» мог поставить крест на твоей карьере, если материал, под которым ты его поставил, пропагандирует «экстремизм», определение которого до сих пор остаётся размытым, пишет обозреватель The Washington Times Роуэн Скарборо.



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