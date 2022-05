Загадочные средневековые головы из меди, изрекающие пророчества

В XIII веке в Англии жил монах-францисканец Роджер Бэкон – философ, ученый и в целом очень талантливая и разносторонне развитая личность.

Вклад Бэкона в ранние европейские науки, лингвистику и академические методы многочислен, но он также был известен как “маг” и однажды якобы создал причудливую механическую говорящую голову.

Начиная с XII века в различных европейских рукописях можно найти упоминания о мистических “медных головах” – неких механических автоматах, созданных древними инженерами. Эти истории также перекликаются с арабскими сказаниями об отрубленных человеческих головах или черепах, изрекающих пророчества.

Эти медные головы, как описывается, были созданы из латуни или бронзы и у них были подвижные нижние челюсти на шарнирах. Может показаться, что речь идет просто о каких-то ранних сложных механизмах, подобных “Антикитерскому компьютеру”, если бы не уточнения о том, что головы были наделены “волшебной силой”.

Говорили, что они были всезнающими и отвечали на любой заданный им вопрос. А также они предсказывали будущее и в некоторых случаях даже могли быть одержимы демоническими силами. В средневековой Европе эти головы стали культовой вещью среди мистиков, считалось, что обладатель их получит “ручного” оракула-предсказателя.

Одно из первых упоминаний о подобной медной голове относится к хронисту XII века Уильяму Малмсбери, который утверждал в своей “Истории английских королей”, что Герберт из Орильяка, человек, живший в 10 веке, который больше известен как римский папа Сильвестр II, самостоятельно создал медную голову. Для этого он использовал свои познания в астрологии и книгу тайных знаний, украденную из Аль-Андалуса – мусульманской области Пиренейского полуострова.

Эта голова говорила только тогда, когда к ней обращались со специальном сформулированным вопросом, и отвечала “да” или “нет” с неизменной точностью. На самом деле она была настолько точна, что якобы правильно предсказала смерть самого Сильвестра II.

Эта история стала очень популярной и в XII и XIII веках медные головы-оракулы стали часто упоминаться во множестве книг того времени. Уверялось, что многие влиятельные персоны имели свои собственные волшебные головы.

Один из них – английский государственный деятель, философ, теолог, ученый и епископ Линкольна Роберт Гроссетесте однажды тоже создал такую голову с помощью алхимии, но она успела дать ему лишь одно пророчество, а потом внезапно взорвалась. Другой Альбертус Магнус – немецкий монах-доминиканец, философ, ученый и епископ, позже канонизированый как католический святой, якобы завладел “дышащей медной головой с определенным процессом рассуждения” от демона и, якобы, даже создал для нее целое медное тело.

Эта голова говорила без остановки и ее непрекращающаяся речь однажды так разъярила ученика Магнуса – Фому Аквинского, что он каким-то образом уничтожил ее.

Различные другие известные фигуры той эпохи предположительно обладали медными головами с аналогичными способностями, включая Боэция, Фауста, Арнальда де Вилья-Нову, Стефана Турского и Энрике де Вильену, но, возможно, самой известной головой-оракулом того времени стала та, которую создал упомянутый нами вначале Роджер Бэкон.

Помимо философии и эмпиризма, Бэкон живо интересовался астрологией и алхимией. Бэкон верил, что алхимия является реальной наукой и подчиняется законам природы, и именно этот интерес к алхимии привел его однажды к идее попытаться создать магическую стену из меди вокруг Англии, чтобы защитить ее и сделать неприступной для вторжения или нападения.

По его собственным словам, это было нужно, чтобы “сохранить Англию от мародерствующих датчан и прочего сброда”. Он почему-то думал, что именно волшебная медная голова поможет ему с этой задачей, возможно, даст ему верный совет, как это сделать, или скажет, сработает ли эта идея в целом.

С помощью монаха Бангея и слуги по имени Майлз Бэкон потратил целых семь лет, создавая медную голову-оракула. Описывается, что голова эта выглядела как “точная медная копия головы человека, с внутренними частями всех частей и органов в человеческой голове”. Однако, эта голова почему-то вообще не разговаривала, какие бы вопросы Бэкон ей не задавал.

Разочарованный отказом головы говорить, Бэкон решился вызвать демона или злого духа, а по некоторым данным самого Дьявола, чтобы получить у него совет о том, как заставить голову работать. Демон (дух или Дьявол) появился на зов и сообщил, что голова заговорит, если будет питаться “непрерывным дымом от шести самых известных простых”. Словом “простые” в алхимии обозначают некоторые типы растений.

Эти определенные травы нужно было положить в горшок, нагреть его и подставить его под голову, чтобы пар от них нагревал голову. Это будет придавать голове энергию и жизнь. По словам демона, если Бэкон и его помощники будут делать это непрерывно в течение нескольких недель, голова в итоге оживет и заговорит.

Бэкон так и поступил и терпеливо ждал день за днем, когда голова насытиться парами и заговорит. Но однажды вечером Бэкон и Бангей ужасно устали от постоянного ухода за огнем под головой и легли спать, оставив все обязанности Майлзу и сказав ему внимательно следить за головой.

Слуга делал все возможное, пытаясь не заснуть с помощью игры на скрипке, и именно тогда голова внезапно заговорила. Она успела произнести всего одну фразу “Время есть. Время было. Время прошло”, прежде чем эффектно взорваться.

Эта история в подробностях была описана в книге под названием The Famous Historie of Friar Bacon, Conteyning the Wonderful Things That Hee Did in His Life:

“Затем последовал ужасный шум со странными вспышками огня, так что Майлз был полумертв от страха. Он выронил скрипку и упал на колени, и комната наполнилась дымом. Услышав шум, оба монаха проснулись, бросились в келью и увидели, что Майлз бьет себя в грудь и кричит, а на полу лежит Медная Голова, вся в дыму.

Когда дым рассеялся, они увидели, что Медная голова лежит на земле разбитая. При виде этого зрелища они опечалились и обратились к Майлзу за объяснениями. Майлз, полумертвый от страха, сказал, что голова уничтожилась сама собой. Монах Бэкон спросил его, не говорила ли она. – Да, – сказал Майлз, – она говорила, но без всякой цели. У вас есть попугай, говорящий лучше в то время, когда вы учили эту наглую голову”.

Неясно, насколько эта история правдива, поскольку впервые эта история появилась лишь в 16 веке, спустя три столетия после смерти Бэкона, и нет никаких доказательств того, что он когда-либо создавал магическую медную голову.

Тем не менее, известно, что именно в те годы, когда Бэкон якобы создал голову-оракул, про него ходило множество причудливых слухов, что он колдун и возможный дьяволопоклонник, который общается с демонами и злыми духами.

Эти байки и слухи упомянуты как минимум в нескольких средневековых источниках.