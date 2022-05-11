Мнение: О восстановлении России после победы

Все войны и «не войны» рано или поздно заканчиваются, так или иначе, #история не даст соврать. То есть, однажды закончится и специальная военная операция. Конечно же, в строгом соответствии с планами высшего руководства страны, какие тут могут быть сомнения? #Россия ведь уже всем доказала своё умение не только ловко планировать, но и точно в срок выполнять запланированное.

Короче, всем придётся иметь дело с плодами исполнения планов.

Обрисуем кратко «пейзаж после битвы».

Причём оставим планы по переустройству мира геополитикам и прочим «пикейным жилетам». Речь пойдёт только о России. О российской экономике даже. Которая, по свежим прогнозам Всемирного банка, упадёт в этом году на одиннадцать с лишним процентов. Более глубоким обвал ВВП был только в 1994-м (на 12,7%) и 1992-м (на 14,5%) годах. Но это лишь полбеды. Даже в самом распрекрасном сценарии, при котором российская специальная военная операция — напомню, никаких сроков её проведения официально не озвучивалось, — каким-то чудом заканчивается неким «мирным договором» в ближайшие недели или месяцы, придётся разбираться с последствиями. А они при любых раскладах, вероятно, будут суровыми.

Нет сомнений, что уже введённые #санкции останутся надолго. В лучшем случае, кто-нибудь из «олигархов» сумеет добиться послаблений в индивидуальном порядке. Но и на это шансы ничтожны. То есть, придётся жить-выживать в условиях серьёзных ограничений для внешнего сектора. Который, к слову, занимает более трети национальной экономики. Ближе к 40%.

Так вот, самым серьёзным из всего являются ограничения на использование долларов и #евро во внешнеторговых расчётах. Не только те, что были установлены западными санкциями, но и введённые контрагентами добровольно. Вторым по значимости является эмбарго на поставки в РФ зарубежной электроники, а также прочей высокотехнологичной продукции. Эта мера бьёт по экономике медленно и верно, а для финансового и телекоммуникационного секторов она может стать критической, даже несмотря на небольшое смягчение позиции США. Ну и фактический уход западных компаний и западных инвесторов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это и потеря тысяч рабочих мест, и постепенная утрата инженерных и управленческих компетенций, и лишение необходимых технологий.

Но всё это перечислено не для того, чтобы поплакаться в жилетку, мол, «всё плохо, всё пропало, все умрём». А для того, чтобы понять, как из этого всего выбираться. И можно ли?

Какой-никакой маленький плюсик от западных санкций есть. Сократится не только экспортная выручка, но и потребность в евро и долларах для оплаты импорта. Который в условиях введённых внешних ограничений тоже резко упадёт. Не будет покупок всяческих Boss’ов и Gucci, отпадёт возможность ездить в Европу, чтобы смотреть Колизей и Лувр и т.п. Да и выводить #деньги в оффшоры кому-то станет весьма неудобно. Словом, за #рубль можно будет не переживать до поры, до времени.

Очевидно проблемный момент — наши #нефть и #газ. Даже если ситуацию с переводом расчётов на рубли удастся как-то разрулить, в течение ближайших нескольких лет #ЕС не мытьём, так катанием постарается закупки углеводородов у России резко сократить. Как там от этого «пострадают» граждане Евросоюза, пусть голова болит у европейских политиков. Может, им и удастся продать Гансу, Марко и Янеку идею экономить каждый ватт электричества, каждую калорию топлива. У России же, очевидно, возникнет некоторый «излишек» этих ресурсов. Возможно, какую-то часть его удастся перенаправить на Восток, но дело это не быстрое. Так что выхода нет: придётся ускорять все планы по газификации России. Надо сделать так, чтобы газ дошёл до каждого дома и каждого завода в стране. Это недёшево, но выхода у «Газпрома», похоже, нет. Консервировать скважины обойдётся стратегически ещё дороже.

Подорожает ли «голубое топливо» в России? Наверное, газовый монополист попытается компенсировать свои экспортные потери за счёт российского населения. Если у властей не совсем пусто в головах, они постараются этого не допустить. Не только из-за удара по уровню жизни населения, но и потому, что дешёвый газ и, соответственно, дешёвое электричество должны стать конкурентными преимуществами России.

Возможно, западные компании даже это не соблазнит вернуться на российский рынок. Но есть Юго-Восточная Азия, есть Индия, есть, Латинская Америка, есть, наконец, Турция. Они пока не спешат выступать единым фронтом против России. Не исключено, что дешёвые ресурсы и подешевевшая рабсила побудят кого-нибудь оттуда войти на опустевший российский рынок. Особенно, если будут подкреплены льготами по налогам, защитой прав инвесторов, снижением бюрократических барьеров. Тут, в принципе, нет ничего сложного, все рецепты и механизмы давно известны. Осталось лишь приложить к ним политическую волю. Будет ли она? Вопрос. Но если дело дошло до борьбы за выживание, то надежда есть.

Наконец, придётся «лечь под Китай». В том смысле, что полностью, без вопросов стать частью его инфраструктурного проекта «Пояс и Путь» по строительству транспортных коридоров между Европой и Азией. В конце концов, это необходимо и России. Если дороги на Запад закрылись, придётся прокладывать пути на Восток. Пока что дорожная сеть за Уралом — это боль и ужас. И она сдерживает транзит товаров в восточном направлении. Расшить эти физические ограничения — уже благое дело для страны, основная часть территории которой находится всё же в азиатской части континента. Тут, конечно придётся поступиться принципами с амбициями, да и «панда» хорошо так поимеет «медведя». Но ведь — не до жиру…

Можно было бы ещё помечтать о том, чтобы дать свободу и своему бизнесу, обуздать и сократить чиновничество, снизить налоги, сделать «меньше государства». Но это уже маниловщина. Нужно понимать, что нынешняя верховная власть, зажимавшая предпринимателей из опасения, вдруг те пожелают создать реальную, а не бутафорскую либеральную оппозицию, на такое не пойдёт. И это дело уже следующего поколения политиков. Впрочем, ждать его смены не так уж и долго по чисто физиологическим законам.

В общем, не надо иллюзий. Какой бы ни была #победа, она отбросит россиян и Россию на много лет назад по уровню и качеству жизни. Выбираться из-под груды последствий придётся долго, очень долго. Но, собственно, а какие у России альтернативы?

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