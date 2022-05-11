Мнение: Мобилизация в России и на Украине. Вопросы реального потенциала сторон

Мобилизация в России и на Украине. Вопросы реального потенциала сторон

• В интернете часто имеет место быть заблуждение, что на Украине 150 тысяч российских и донецко-луганских войск сражается с 600 тысячами украинских сил. При этом мобилизация в России отсутствует, как факт. Строго говоря, это не так. В частности, сравнивается количество только сухопутных "активных штыков" с нашей стороны и общая численность (включая гражданский персонал) – со стороны Украины.

• Также необходимо оценить масштабы проведения мобилизации в России и на Украине сегодня, сопоставить реально имеющийся потенциал.

Итак:

1. УКРАИНА:

К началу СВО её войска насчитывали 209 тысяч человек в составе ВСУ, 102 тысяч – тероборона, до 120-130 тысяч (в сумме) – НГУ, ГПСУ, Специальная связь, специальная служба транспорта и т.д. На круг – 430-440 тысяч человек.

Стоит отметить, что данное значение включало в себя гражданский персонал (до 100 тысяч человек). То есть, вообще всех.

По апрель 2022 года включительно тремя волнами мобилизации – на 60 тысяч, 60 тысяч и 70 тысяч персон, – оказалось призвано 190 тысяч человек (официально). При этом потери украинских войск на сегодня составляют не менее 40-50 тысяч военнослужащих (убитых, раненых и пленных). Также у них высокий процент дезертирства: не менее 20-30 тысяч человек.

То есть, по итогам мобмероприятий в строю у них оказалось до 550 тысяч лиц. Включая, стоит опять-таки повториться, всех. В том числе многочисленный довольно-таки гражданский персонал.

Кроме того, с 15 мая предполагается четвертая волна мобилизации, с помощью которых планируется прибрать, по разным данным, ещё от 70 до 100 тысяч невезучих (в сумме мобилизация затронет 260-290 тысяч человек к лету). По итогам будет до 620-650 тысяч человек в строю. Вообще всех.

Из них активные штыки (то есть, те, кто непосредственно ведет боевые действия) составят до 150 тысяч человек (25%). В том числе более-менее подготовленные активные штыки в составе слаженных подразделений – 60-70 тысяч человек (10%).

Как в России в Гражданскую войну было. Особенно на заключительном этапе, когда из пятимиллионной Красной армии реально воевало 100 тысяч, перебрасываемые с фронта на фронт.

Соответственно, высокий процент потерь для них, особенно среди "активных штыков", чреват утратой боеспособности.

2. РОССИЯ (с ЛДНР):

Скрытая мобилизация в России началась, по некоторым данным, ещё в начале года. К 30 января оказалось призвано на сборы не менее 85 тысяч резервистов ("партизан"). Сборы резервистов объявлялись также в феврале. Проводился набор контрактников в войска и ЧВК. Начиная с середины апреля, по некоторым данным, осуществлялся набор не менее 60 тысяч человек.

Всего оказалось мобилизовано, по определенным оценкам, до 200-250 тысяч человек на сегодня, без ЛДНР (вполне сопоставимо с Украиной).

Ваш покорный слуга в свое время предполагал, что для кампании на Украине России расчетно нужно миллион бойцов. Без проведения мобилизации у себя, при условии проведения мобилизации в ЛДНР (которых считаем), с нашей стороны возможно было выставить до 700-800 тысяч человек. Считая вообще всех (как в случае с Украиной – необходима ведь единая методика расчетов).

Раскрою тезис. К моменту начала СВО Россия сосредоточила на границах с Украиной 190-200 тысяч человек, по западным оценкам. Включая мобилизованных резервистов.

Тылы – тот же гражданский персонал, ибо многое было переведено на аутсортинг, – составляли до 170-200 тысяч человек. Это, похоже, без потенциала ВКС и ВМФ: на круг – ещё 70-80 тысяч человек (без тылов). Росгвардия насчитывала до 60-70 тысяч человек (без тылов), ЛДНР (после мобилизации) – не менее 100 тысяч (вместе с тылами). Плюс пограничные войска ФСБ.

На круг все это составляло – вместе с тылами и гражданским персоналом, конечно же, – пресловутые 700-800 тысяч человек. Пусть не смущает данное огромное значение. Количество "активных штыков" среди этих значительных цифровых выражений действительно не превышало 120-150 тысяч человек (половина – ЛДНР).

Дополнительная скрытая мобилизация с февраля по май, сопутствующий её рост тылов оказывались способны довести численность сил России и ЛДНР на границе до практически миллиона человек. При этом число "активных штыков" вряд ли выросло заметно: не более 150-200 тысяч человек сегодня.

Стоит отметить, что сегодня рост идет по линии наращивания потенциала действующих ОШС (организационно-штатных структур). Предположительно оно может включать в себя следующие последовательные стадии (спасибо https://maximlubyanov.livejournal.com/ за наводку):

• Увеличение численности народу в отделениях (с 6-7 до 11-13 человек), ввод четвертого отделения во взводы. Способно привести, с учетом имевшего место быть к началу СВО некомплекта, не менее, чем к удвоению численности "активных штыков" (т.е. на 150 тысяч человек по сравнению с исходными значениями);

• Ввод четвертого взвода в роты (с учетом предыдущей стадии, численность рот доводится до 200-250 человек). Способно дать ещё 70-80 тысяч человек (только активных штыков);

• Ввод четвертой роты в батальон (рост батальона до 1000 человек), расформирование БТГ (отвод артиллерии и танков обратно в полковое-бригадное-дивизионное подчинение), ввод третьего батальона (имеется в виду, непосредственно действующие силы на ТВД). Способно дать ещё 70-80 тысяч человек. При этом бригады снова становятся бригадами (на 5-6 тысяч персон), дивизии – дивизиями (в зависимости от состава дивизии – 15-25 тысяч человек).

С учетом набора гражданского персонала и прочих, видится возможность, после прохождения указанных стадий, нарастить потенциал ВС РФ до 1,5 млн. человек. В том числе 400-500 тысяч – активные штыки.

С учетом оцениваемого потенциала по созданию армии Большой Новороссии в полмиллиона человек, видится возможность формирования двухмиллионного наряда сил со стороны России для операций на Украине. Более чем достаточно, с учетом существующего соотношения сил.

Правда, с учетом темпов, такое возможно хорошо, если к осени.

(с) Илья Топчий

https://schneider-krieg.livejournal.com/54331.html – цинк

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