Ошибка покойного – Личное мнение
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Главный внештатный специалист по шаманам в России Виктория Кактус-Боня предельно непатриотично отреагировала на новость о смерти одного из отечественных миллиардеров:
«Даже с такими деньгами люди не могут найти настоящую медицину! Идут к каким-то шарлатанам в Мытищах. 😦
Когда в Европе есть легальные ассоциации, где есть настоящая медицина! И настоящие шаманы!»
Фото: Соцсети
Я, вопит мадам Кактус-Боня, я знаю, как правильно выбрать шамана для выхода из запоя! Прилетайте ко мне в Европу!
Ну, что тут сказать?
Если у вас — запой, обращайтесь к врачам, а не к шаманам. Местоположение шамана при этом не является фактором, который влияет на выбор. Хоть в Мытищах, хоть в Европе шаман находится, вы всё равно направляетесь только в больницу.
Сказав это, я чувствую себя не просто капитаном, а генералиссимусом очевидности — если вам плохо, лечитесь у специалистов с дипломом государственного образца в заведениях, имеющих государственную лицензию на ведение медицинской деятельности.
Я, конечно, понимаю, куда клонит мадам Кактус-Боня. Пьющие миллиардеры, слышите? Звоните Вике!
Вика — весь день на телефоне в позе кактуса. Ждёт судьбоносного звонка, чтобы помочь, стать вам другом, посоветовав правильного евро-шамана.
«Я буду с вами на каждой церемонии и все эти 5 дней. Проживание на шикарной вилле», — пиарит Кактус-Боня свои курсы.
Усекли, миллиардеры? Вот вам ещё довод для лечения в медицинском учреждении: не хотите спасти себя правильно — попадёте к Боне. Посмотрите ещё раз на фото Вики в позе кактуса и сделайте выбор.
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Источник: Лена Миро
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