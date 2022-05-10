 

Ошибка покойного – Личное мнение

10.05.2022, 23:00, Разное
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Главный внештатный специалист по шаманам в России Виктория Кактус-Боня предельно непатриотично отреагировала на новость о смерти одного из отечественных миллиардеров:

«Даже с такими деньгами люди не могут найти настоящую медицину! Идут к каким-то шарлатанам в Мытищах. 😦
Когда в Европе есть легальные ассоциации, где есть настоящая медицина! И настоящие шаманы!»


Фото: Соцсети

Я, вопит мадам Кактус-Боня, я знаю, как правильно выбрать шамана для выхода из запоя! Прилетайте ко мне в Европу!

Ну, что тут сказать?

Если у вас — запой, обращайтесь к врачам, а не к шаманам. Местоположение шамана при этом не является фактором, который влияет на выбор. Хоть в Мытищах, хоть в Европе шаман находится, вы всё равно направляетесь только в больницу.

Сказав это, я чувствую себя не просто капитаном, а генералиссимусом очевидности — если вам плохо, лечитесь у специалистов с дипломом государственного образца в заведениях, имеющих государственную лицензию на ведение медицинской деятельности.

Я, конечно, понимаю, куда клонит мадам Кактус-Боня. Пьющие миллиардеры, слышите? Звоните Вике!

Вика — весь день на телефоне в позе кактуса. Ждёт судьбоносного звонка, чтобы помочь, стать вам другом, посоветовав правильного евро-шамана.

«Я буду с вами на каждой церемонии и все эти 5 дней. Проживание на шикарной вилле», — пиарит Кактус-Боня свои курсы.

Усекли, миллиардеры? Вот вам ещё довод для лечения в медицинском учреждении: не хотите спасти себя правильно — попадёте к Боне. Посмотрите ещё раз на фото Вики в позе кактуса и сделайте выбор.

Источник: Лена Миро



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