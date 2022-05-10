Будьте готовы к нехватке кислорода!

На протяжении всей истории Земли климат на нашей планете колебался между потеплением и похолоданием.

В настоящее время наша планета, скорее всего, находится на этапе глобального похолодания , но человеческие выбросы парниковых газов обращают вспять эту естественную тенденцию быстрыми и беспрецедентными темпами.

Около 304 миллионов лет назад Земля пережила резкое потепление. Для нашей планеты это было серьезным потрясением: примерно за 300 тысяч лет количество углерода в атмосфере удвоилось. Теперь новые исследования показывают, что около 23 процентов морского дна в это время были лишены кислорода. Исследование было опубликовано в PNAS.

Полученные выводы основаны на новом анализе микроэлементов в плите древнего черного сланца в Южном Китае. Изотопы углерода и урана в этой породе показали, что помимо глобального потепления, повышения уровня моря и таяния ледников нам также нужно беспокоиться об океанской аноксии, то есть недостатке кислорода.

Это может произойти в результате изменения климата. Дело в том, что когда ледяные шапки тают и увеличивают количество пресной воды в Мировом океане, что препятствует растворению и циркуляции атмосферного кислорода.

Новые результаты подтверждаются предыдущими исследованиями древних коренных пород в Южном Китае, которые обнаружили серьезные потери биоразнообразия в море. В экстремальных бескислородных условиях, также называемых «мертвыми зонами», жизнь в океане изо всех сил пытается выжить.

Ученые пришли к выводу: если бы выбросы, совершенные человеком, быстро увеличились во время естественного периода глобального потепления, вместо глобального похолодания, то океанская аноксия (снижение уровня кислорода) не была бы такой большой угрозой.

Возможно, причина кроется в том, что парниковые газы в мире уже и так высоки, поэтому выбросы не оказывают столь сильного тающего воздействия на ледяные щиты и вечную мерзлоту.

Но в период глобального похолодания появляется больше ледников, задерживающих пресную воду, готовых проникнуть на поверхность океана и препятствовать растворению кислорода.

Исследователи пока не смогли выяснить точную причину выбросов углерода, но их результаты показывают явный всплеск выбросов парниковых газов, за которым следует значительное повышение уровня моря и снижение уровня кислорода.

Другими словами, на Земле не всем хватит кислорода, и многим существам придется приспосабливаться к новым условиям. Кстати, эта ситуация очень напоминает ту модель, которую описывают планетологи относительно Марса, оставшегося без кислорода в атмосфере. Не ждет ли нас такое будущее?