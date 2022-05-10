 

Мнение: 321-я Сибирская

10.05.2022, 6:10, Разное
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На Ютубе состоялась премьера фильма "321-я Сибирская"

Мир стремительно меняется, происходят большие перемены в жизни всей планеты! В такой период мы попали в создании своей кинокартины "321-я сибирская". За все эти годы, кроме всего прочего, что происходило во внешнем мире, мы не сходя со своего верного пути, понимая всю ответственность создаваемой истории, продолжали работу над фильмом! Было масса трудностей и они, конечно же есть, но грех жаловаться! Мы работаем над историей нашей страны, нашего народа, наших Героев. И теперь, нам не стоит расстраиваться от всего происходящего, а более того, нам надо объединяться и созидать наш мир в лучшем направлении! 9-го мая 2022 года, в память о наших героях той Великой Победы, мы открываем показ первого фильма из серии "321-я сибирская" под названием "Братья". Это только начало показов! Основную часть кинокартины "321-я сибирская. Красные небеса" мы выпустим в прокат в начале 2023 года, к 80-тилетнему Юбилею Победы в Сталинградской битве! Далее будет выпущен мини-сериал из 8-10 серий. Работы еще много над картиной! Создавать исторические фильмы очень сложно, и я уверен, что зритель наш нас поймет и поддержит.
Всех поздравляю с Великой победой. Также хочу отметить, что Первый фильм мы планировали выпустить еще в марте этого года, к 80-летенму юбилею формирования 321-й стрелковой дивизии, но увы, вы все знаете, какие события происходят вокруг.
И все же мы выходим. Мы очень хотели привлечь профессиональные студии, которые смогут нам записать звук, сделать цветокоррекцию, обеспечить нас компьютерной графикой! Пока ребята, оцените наше творчество без современных технологических прикрас, как есть, в живую! Приятно просмотра.

Плюс обзор Евгения Баженова на тему ассортимента фильмов про войну на российском ТВ.

Плюс обзор Таганая на фильм "Крылья над Берлином".

Источник: Colonel Cassad



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