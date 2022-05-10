 

Мнение: Мобилизацию и войну так и не объявили

10.05.2022, 0:30, Разное
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Несмотря на многонедельные заявления, что Россия 9 мая объявит войну, объявит мобилизацию, остановит войну и т.п к 9 мая, на деле:

1. Мобилизацию не объявляли.
2. Войну не объявляли.
3. Войну не прекращали.
4. От привязки скорости наступления к датам еще ранее отказались.

В итоге, западные и украинские СМИ несколько недель кормили аудиторию информационным навозом с лопаты.

Источник: Colonel Cassad



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