Мнение: Мобилизацию и войну так и не объявили

Несмотря на многонедельные заявления, что Россия 9 мая объявит войну, объявит мобилизацию, остановит войну и т.п к 9 мая, на деле:

1. Мобилизацию не объявляли.

2. Войну не объявляли.

3. Войну не прекращали.

4. От привязки скорости наступления к датам еще ранее отказались.

В итоге, западные и украинские СМИ несколько недель кормили аудиторию информационным навозом с лопаты.

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