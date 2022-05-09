Мнение: Организовать по российскому образцу
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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что:
1. Планов объединять Херсонскую область с Крымом нет.
2. Устройство Херсонской области будет организовано по российскому образцу.
3. Будет ликвидирована дискриминация русского языка.
4. В Херсонской области уже идут выплаты пенсий в рублях (с начала мая Херсонской область вошла в рублевую зону).
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Источник: Colonel Cassad
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