Нюша и её новая профессия – Личное мнение

Прочитала где-то заголовок: «Певица Нюша улетела в Израиль осваивать новую профессию».

Я тут же её похвалила. Нет, ну а что?



Фото: Соцсети

Поёт Нюша неважно. Пусть освоит какую-нибудь общественно-полезную профессию. Начнёт зарабатывать делом, а не онлайн-марафонами.

Только зачем было тащиться за этим в Израиль?

В России разве курсов обучения мастеров ногтевого сервиса недостаточно?

Как оказалось, Нюша прилетела в Тель-Авив обучаться не маникюру, а совершенно другой профессии.

Процитирую:

Мои дорогие, я в Тель-Авиве, так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что никогда не поздно учиться. На это раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он даст мне мастер-класс и будет репетировать со мной.



Хочет стать актрисой, да. Из певички — в марафонщицы. Из марафонщицы — в актриски.

Айза вон из запретоблогерки и сёрферки решила переквалифицироваться в фотографки. Быстренько так вознамерилась переориентироваться.

В общем, что только ни придумают — лишь бы толком не учиться и не трудиться.

А Нюше хочу напомнить: профессию актрисы нужно осваивать не за полдня в Тель-Авиве на мастер-классе, а, скажем, во МХАТе или во ВГИКе на протяжении 5 лет.

Если же тебе приспичило обучиться новому делу по-быстрому, то есть другие профессии: горничная в гостинице, например. За полдня пройдёшь инструктаж — и вперёд: приступай!

А вы довольны своей профессией? Жалеете, что в своё время не пошли учиться на кого-то другого? Работаете по специальности? Что любите, а что напрягает в работе? Хотели бы изменить жизнь, сменив род деятельности? Если да, то что мешает?

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