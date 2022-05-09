Личное: “Попытаться или отстать?”

Очень много однотипных писем.

Про то, как авторы, девушки, знакомятся с мужчинами с равной ОЗ или немного выше, и все должно бы развиваться в сторону любви и брака, но они совершают последовательно ряд неверных ходов. Ходы эти не то чтобы большие косяки или сливы, но векторы косяков и сливов, каждый из них сам по себе еще не фатален, но один за другим они делают их позицию в поле все хуже и хуже, а вскоре уже безнадежной.

Я решила провести эксперимент и привлекла к разбору одну женщину, знакомую старым читателям блога Иру.

Я попросила Иру на неверные ходы автора написать свой вариант хода, то есть “как надо”.

Эксперимент очень условный. Рыбаки никогда не имеют дело с ситуациями рапанов и даже рыб, потому что их значимость с момента знакомства быстро растет, а у рапанов падает. Рыбакам в своей жизни никогда не приходится исправлять сливы, потому что сливов у них не бывает, им не приходится иметь дело с большими порогами партнеров, с растущим плюсом партнеров. То есть рапаны и рыбаки развивают отношения в двух параллельных плоскостях, проблемы у них совсем разные и задачи. У рапана задача как бы дотянуть свою СЗ до трети своей ОЗ, а у рыбака задача как сделать СЗ в три раза больше, чем ОЗ. (Что это за задачи, кстати?)

Несмотря на всю условность эксперимента, давайте попробуем.

Ваша задача – объяснить, почему ход предложенный Ирой именно таков, объяснить механизм этого хода. И на другие мои вопросы тоже отвечайте.

imitadora

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

С праздником великой победы! Очень надеюсь,что мне повезет попасть на разбор.

Мне 33, в разводе, детей нет. Внешне яркая, занимаюсь спортом и танцами. Работа нормальная, в сфере продаж. Коплю на ипотеку, семьи нет, одна с 21 года. Поэтому главным приоритетом для себя в настоящее время вижу создание семьи и рождение ребёнка.

(Здесь ходов нет, но есть неверная установка. Кто объяснит почему неверная?)

А 35, привлекательный внешне, умный, работает в той же сфере, что и я, но должность выше. Вообще, по ОЗ он выше меня, о чем я узнала позже, иначе бы сразу не влезала в эту историю.

(Здесь мы сразу видим штурманскую позицию автора. Она может влезть в историю, может не влезать. Никакого уважения к взаимному развитию отношений)

Не женат и не был, детей нет. Мы с ним совпадали в тиндере около года назад, но тогда общение даже не началось. Он всегда начинает с того, что нет тут ничего достойного и каковы мои успехи в поиске. В первый раз я не нашлась, что ответить, а во второй раз написала, что думаю, что тут сидят те же люди, с которыми регулярно пересекаемся в жизни, и если не пробовать, то можно вечно просидеть в одиночестве в иллюзиях собственной избирательности. Поэтому я пробую и общаюсь. Он ответил, что наверное я права и давай попробуем узнать друг друга лучше.

(Автор ответила багом Училка. Ход неверный. К чему он привел? Вот ход Иры: “Я бы согласилась, что достойного ничего нет… И сказала бы, что успехов у меня тоже нет…” Почему?)

Я только что вышла с танцев, время было около полуночи, и предлагаю встретиться выпить кофе и просто поболтать. Он согласился, мы взяли кофе на заправке и всю ночь катались по городу, болтали. Он был немного высокомерен, но очень интересный собеседник. Его служебная машина такая же, как моя, и я подумала, что разница в ОЗ конечно есть в его сторону, но не критична. Вдруг…

(Автор сразу заняла активную наступательную позицию. Но ей пришлось это сделать из-за первого неверного хода. Как так вышло, кто заметил?)

Это было в январе. Мы потом ещё раз встретились в том же формате, но теперь за рулём была я. Тут я узнала и про квартиру, и про то, что он без серьёзных отношений с 2019. Последней девушке предлагал жить вместе, но она поставила условие: сначала брак. Расстались. До этого тоже предложил девушке совместную жизнь, но она планировала уезжать в другую страну, а для него это неприемлемо, у него тут родители и вообще, все устраивает, так и расстались. Что его напрягает возвращаться в свою квартиру, где его никто не ждёт, и поэтому он часто ночует у родителей. У него вообще очень тесная связь с ними, он постоянно проводит у них время. Что хотел бы семью свою, но вот не получается. Я видела, что он не очень заинтересован и оценила свои шансы как нулевые. Виделись так ещё раз. В тиндере стали складываться отношения с другим парнем, и мы с А перестали общаться. Пару раз он отвечал на мои статусы, мы перекидывались парой слов.

(Неверный ход автора: стать молчаливой жилеткой для жалоб мужчины на жизнь. Сидела и слушала, пассивно, но кисло. Ход Иры: “Я бы в ответ рассказала про свою жизнь тоже”. Рапанам про свою личную жизнь рассказывать не надо никогда, лучше рассказывать про работу, если там все успешно. Когда рыбаки рассказывают про свою личную жизнь, их СЗ вырастает. Как думаете почему? Вообще закон для “рассказов о себе” – не рассказывать про то, где у вас дыра. Под короной реалистично оценить себя очень сложно, поэтому засада. Но рассказывать надо про то, где вы успешны, и делать это очень скромно. Понятно почему?)

Потом те отношения закончились, я переехала на другую квартиру, и просто от нечего делать написала ему в конце марта: привет. Как дела? И позвала на чашку кофе. Он предложил сходить с ним в бассейн. Оказалось, что теперь я живу рядом с его родителями, он заехал за мной. В бассейне мне показалось, что я внезапно очень понравилась ему внешне, он вёл себя оживленно, много говорил и флиртовал.

(Штурманы часто своим атакам получают положительное подкрепление, потому что когда они инициируют встречи и общение люди воспринимают это как активную симпатию и отвечают доброжелательно. Это все неправильные ходы автора. Ход Иры: “Я бы не стала никуда звать мужчину, которому я не понравилась на первых двух встречах… Пообщаться в сети можно разок, но должен быть повод… интересный ему и выгодный для меня”. Что значит выгодный?)

Потом мы купили кофе, поехали на строительный базар, сказал что нужно купить что-то для стройки у родителей. И отвёз домой. Сразу же после предложил сходить куда-то что-то выпить, серьёзнее чем кофе. Я радостно поддержала и спросила когда. Он не ответил, но уточнил, что я предпочитаю выпить. На следующий день вечером написал и предложил где-то посидеть. Из-за определённых событий в нашем городе все заведения закрывались на тот момент в 22:00, и он сказал: что мы сейчас будем искать, можем возьмём чего-то и пойдём ко мне? Просто посидим. Я сказала, что нет, давай лучше тогда просто покатемся, как раньше, он предложил взять кофе и погулять. Но начался дождь, я была одета легко, и мы все же просто катались. Когда проезжали мимо крутого жк в центре, он сказал, что это его дом. Я офигела, и только тогда осознала всю пропасть между нами. В этот вечер все его разговоры были откровенными, с намёками на секс, я поддерживала, но старалась не скатываться в пошлость.

(Обратите внимание, автор Штурман и берет быка за рога, но все ее инициативы идут вразрез с желаниями мужчины. Он хочет посидеть в уюте, она требует взять кофе и кататься, он хочет хотя бы погулять, она требует все-таки кататься. В прошлые разы ему не понравилось, но автор хочет повторить их ночные катания и унылые разговоры. Важно еще обратить внимание на установки автора. Она видит мужчину в первый день “высокомерным”, теперь блюдет, чтобы “не скатывалось в пошлость”. Училка и Штурман автора лучшие друзья)

Потом была пара встреч, когда он писал что-то в ответ на мои статусы, предлагал заехать и мы просто катались.

Накануне моего др в начале апреля, я ходила на встречу с парнем из тиндера, с А я ни на что не надеялась и продолжала поиск. Мы расстались поздно, встреча прошла успешно, мне показалось, что парню я понравилась. А ответил на какой-то статус и по дороге домой я отправила ему голосовое.

(Она считает, что инициирует переписки парень, одна все время обращает к нему “статусы”. Ира пишет, что вообще не меняла бы статусы в ситуации такого диалога или писала бы очень возвышенные и отрешенные статусы. Почему?)

Что оказывается уже заполночь, и у меня др, пришла смс с поздравлением от моего банка. Он поздравил меня и спросил что я делаю. Я сказала, что еду домой, сидели с друзьями в кафе,и предложила выпить за моё здоровье в машине. Он поддержал и мы так и сделали.

(Она ведет себя как мужик, но даже для мужика это слишком липко. Понятно почему слишком? Ход Иры: “Конечно я бы скрыла свой день рождения в такой ситуации…” Почему?)

Пока пили, он спросил, какие мужчины мне нравятся. Я сказала, что разные, но если он спрашивает про внешний типаж, то точно не брутальные качки с бородой. Он спросил: а очкарики? Он носит очки. Я ответила, что интеллигенты в очках это вообще моя любимая тема.

(Ужасный ответ. Плотоядной доярки. “Интеллигенты в очках это вообще моя любимая тема” как будто она поимела уже много таких интеллигентов. Ход Иры: “На вопрос какие мужчины нравятся я бы сказала, что мужчины – это прежде всего люди…” Почему?)

Потом он сказал: ну, рассказывай , как ты докатилась до жизни такой. я спросила: до какой? Меня в моей жизни все устраивает, кроме наличия семьи.

(Ужасный ответ. Чем более липкой она становится, тем больше нервничает и хуже отвечает. Понятно почему ужасный ответ?)

Он сказал, что его в его жизни тоже, зеркальная ситуация. Я ответила: ну ты сам никого к себе не подпускаешь, кто тебе виноват? Я уверена, много девушек хотели бы с тобой отношений, но ты слишком многого хочешь, наверное.

(Ужасный ответ. Ободрила его, прочитала лекцию и подслилась. Ясно почему?)

Он согласился. Я была уже пьяная, он кажется тоже. Поцеловал меня. Я сказала, что предложила бы подняться ко мне, но видела его дом, и поэтому мне неловко, я живу намного скромнее. Он ответил, что ерунда, он вовсе не олигарх какой-то, квартира в ипотеку,а сейчас ещё взял большой кредит, но на что, пока секрет. И что ко мне не поднимется просто потому, что мы уже пьяненькие.

(Она как мужик извиняется, что не делает шагов, но тем самым напирает. Одновременно унижается и унижает свой дом. Ему приходится ей отказать)

На следующий день я поехала с друзьями отмечать свой др, он написал уже с утра. Я ответила позно вечером и попросила меня забрать. Он спросил где я , но у меня вырубился телефон, и утром я извинилась и объяснила ситуацию.

Вечером была в душе, он писал, я не видела. Он потом написал: ответь, пожалуйста. Я не видела просто, говорю. Он : я сейчас заеду, давай покатаемся, надо) я говорю ок, с удовольствием. Приехал на новой машине, говорит сегодня взял, поехали обкатывать. Ну поехали. Долго катались, на прощанье целовались.

Стал чаще писать, днем. Я спросила : когда могу поцеловать тебя снова?

(Автору она сама кажется горячей секси, когда она домогается к парню, который уклоняется от секса с ней. А все потому что она надела на него колпачок. Видите как штурманство ваше связано с надеванием колпачка? И прямую и обратную связь опишите)

Договорились на субботу, писал в ответ на статус уже в пятницу, но я решила провести время с друзьями. Писал, что хочет, чтобы я была в юбке, и как он хочет меня целовать. Я постаралась исполнить его фантазию при встрече. мы уехали за город, но в процессе выяснилось, что у него нет презерватива, и вообще первый секс в машине – такое себе.

(Автор поразительно несексуальна в своей деловитости. Деловито решила провести время с друзьями, деловито старалась исполнить его “фантазию”, деловито оценила, что “такое себе”. У Иры тут даже ходов уже не находится. Ира давно бы сошла с дистанции, потому что СЗ автора уже ниже нуля, героем движет только инерция и ее щипцы. Само собой очевидно, что рыбачка в такой клоаке не оказывается никогда)

Поехали обратно, немного экстемального секса на большой скорости, не знаю, о чем я думала, но он был доволен и не хотел останавливаться. По дороге я проголодалась очень , была после трени. Заехали в мак, была очередь км, и он проявил нетерпение граничащее с недовольством. Я говорю: поехали, ладно. И он уехал, что меня обидело.

(Он был “доволен” и поэтому так раздражен сразу после)

В лифте притянул к себе и стал лапать , я обернулась в поисках камеры. Он понял: говорит, не установили ещё. Я говорю: думала, ты меня обнять хочешь. А он: никакой романтики, да? Я промолчала.

(Деловитые доярки в какой-то момент начинают впадать в ярость, когда к ним относятся равнодушно. Такое ощущение, что они в ответ на свой грубый напор ожидают, что мужчина будет млеть и таять)

У него крутая квартира с дизайнерским ремонтом, которым он очень гордится. Во время секса он был внимателен, но сказал, что я все делаю хорошо и классно, просто у него проблема, поэтому он и лечится( раньше говорил, что ходит к урологу, типа все-таки 35), он не может закончить. Я сказала, что поняла. Потом он отвернулся и сказал: все, давай спать . Сурово, ответила я и засмеялась. Ему стало неловко, сказал, что устал. Я ответила: ок.

(Неожиданно ей захотелось отношения как к нежной девушке, хотя даже и близко она не была ни девушкой, ни нежной)

Утром сам притянул обниматься, мы поболтали. Потом стал собираться, нехотя предложил чай. Я назло согласилась, чтобы не уезжать впопыхах, как проститутка. Вышли из дома, он идёт на два шага вперед. Тут я разозлилась : долго ты будешь делать вид, что меня не знаешь? Извинился, говорит привык быстро ходить.

(Автор защищает свои границы. Назло согласилась на чай, разозлилась и отчитала. Вся “защита границ” в унижениях. Как так выходит?)

Неделя рабочая,у меня все упало, конечно. Он пишет каждый день. Во вторник сама предложила увидеться на 15 мин, говорил что вечером у родителей будет, хотелось мне, чтобы отказался. Но он согласился, а потом извинился что сильно устал и не приехал.

(Здесь интересный эффект. Из-за того, что автор унижалась и сливалась, она теперь завязла так, что ей хочется, чтобы ее грубо послали. С чем связан такой эффект, кто понимает?)

В четверг сам пишет: чем занимаешься вечером и ночью, я говорю треня у меня, потом голодная буду, после силовых, давай поужинаем и в душ? Нарываюсь. В душ хочу, говорит, и болтовня какая-то. Я сразу поняла, что ничего не будет, и со злым удовольствием пошла на тренировку. Даже не готовилась, уверена была. И точно, за полчаса до намеченного времени пишет: ой, сорри, бла-бла, перенесём нашу горячую встречу на завтра. Я говорю, завтра танцы, к выступлению готовимся, уставшая буду. давай в выходные? Ответила поздно ночью, типа зарядка опять. Он такой- ок. И пропал на неделю.

(Штурман автора нарастает. Почему?)

Через неделю: ой, прости что пропал, доктор, про которого я тебе говорил, вывел из строя мой желудок. Я говорю: не знаю, что сказать, надеюсь ты в порядке. Да, в порядке, ты как. Норм, только в аварию попала, но у меня страховка, никто не пострадал, кроме машины, так что все ок. хорошо, говорит, я молчу.

Через час: ты совсем обиделась?

-Нет, окончательно охренела от твоей манеры общения

– Понял

Две недели молчу, потом написала

– мне не хватает наших разговоров о политике. мы можем просто общаться?

– у меня к тебе встречное предложение

-какое?

– давай сделаем перезагрузку

-что ты имеешь ввиду?

– попробуем заново… сложновато будет просто общаться

(Общение с ней для него так же уныло как и секс)

Ну и растаяла я. Он в тот момент вылетал домой из командировки. С самолёта за мной, предложил заснуть в обнимку. Ага.

Шёл рядом, приготовил завтрак, а я заправила постель. Он удивился. Извиняющимся тоном сказал, что нужно ехать помогать с забором родителям, я сказала, что да, и у меня дела.

Утром на следующий день отправила ему картинку связанную с работой его, смешную и написала доброе утро. он написал доброе утро.

Вечером на меня накатило, написала , что восхищаюсь им, и его рассказом про ДТП. Пока мы не общались, он попал в аварию на новой машине. На большой скорости оторвалась запаска от камаза впереди и разворотила всю морду его машине. Повезло, что она высокая, вы понимаете. Он рассказал это так просто и с юмором, а я тогда не нашлась, что ответить, потому что испугалась за него, и понимаю , как неприятно, когда такое с машиной мечты.

Утром написал, что вогнала в краску, спросил как дела. И все.

Эволюция, как мне быть?

(Автор, даже и не знаю. Надо что-то срочно делать со своей короной, под которой вы так грубо и яростно берете глупыш и бедняш в оборот, одновременно злясь на них за то, что они ускользают, надо научиться хоть немного уважать мужчин как людей и как мужчин. Опишете, друзья, в чем разница?)

Под словами “перезагрузка” и “заново” я себе намечтала что-то вроде отношений, а мне видимо секс онли предложили возобновить. И самое страшное, что раньше я спокойно держалась, а теперь колбасит меня. Есть тут шанс попытаться или тихонько отстать?

(Автор думает, что мужчине нужен от нее секс…)

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