 

Собянин поблагодарил фронтовиков и тружеников тыла за уроки мужества, стойкости и героизма

09.05.2022, 13:35, Разное
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“День Победы, 9 мая, – это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине, к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах. Наши сердца полны благодарности к фронтовикам и труженикам тыла.

В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И конечно, 9 мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии Бессмертного полка.

Ваши уроки стойкости, мужества и героизма – бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников отечества, включая и нынешние дни, когда Россия вновь ведет борьбу за правду и справедливость. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!” – сказал Сергей Собянин в своем обращении.



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