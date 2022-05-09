 

Мнение: Мертвый журнал

09.05.2022, 3:50, Разное
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Ну что, поскольку ЖЖ стремительно дичает, и писать здесь становится просто не для кого – завел аккаунт на Дриме, чего столько времени старательно избегал. Однако – куда деваться. Пожалуй, надо переезжать с концами – тут в ближайшие месяцы, то есть вплоть до полного разгрома, ловить, похоже, нечего.

Но закрывать аккаунт не хочу – теплится безумная надежда, что крах случится раньше, чем мы все предполагаем, и в ЖЖ, как и во всей стране, снова можно будет дышать.

Вот новый Сапожник: https://sapojnik.dreamwidth.org/ Приятно, что хотя бы ник оказался никем не занят.

Источник: Размышления вольного социолога



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