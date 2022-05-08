Эксперты рассказали о пользе конского каштана

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08.05.2022, 21:00, Разное
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Эксперты заявили, что экстракт из семян конского каштана помогает укрепить стенки вен и улучшить приток крови. Данное средство применяют в нетрадиционной медицине уже давно, но следует быть крайне осторожным.

Конский каштан считается довольно распространенным растением, так как встречается во многих странах мира. Применяют его довольно часто и добавляют в состав средств для повышения тонуса вен и укрепления стенок сосудов. Все благодаря содержанию в семенах плодов эсцина, являющегося основным действующим веществом любых лекарств на основе каштана.

Однако следует соблюдать осторожность при использовании лекарственных препаратов с конским каштаном, так как он обладает множеством побочных эффектов. Перед терапией всегда нужно общаться с врачом.



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