Эксперты рассказали о пользе конского каштана

Эксперты заявили, что экстракт из семян конского каштана помогает укрепить стенки вен и улучшить приток крови. Данное средство применяют в нетрадиционной медицине уже давно, но следует быть крайне осторожным.

Конский каштан считается довольно распространенным растением, так как встречается во многих странах мира. Применяют его довольно часто и добавляют в состав средств для повышения тонуса вен и укрепления стенок сосудов. Все благодаря содержанию в семенах плодов эсцина, являющегося основным действующим веществом любых лекарств на основе каштана.

Однако следует соблюдать осторожность при использовании лекарственных препаратов с конским каштаном, так как он обладает множеством побочных эффектов. Перед терапией всегда нужно общаться с врачом.