 

ФНС проверит доходы россиян, купивших видеокарты в 2022 году

08.05.2022, 20:11, Разное
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Федеральная налоговая служба (ФНС) проведёт выездные налоговые проверки по адресам прописки россиян, которые с начала 2022 года купили видеокарты. По мнению чиновников, они могут укрывать от государства значительные теневые доходы.

«Принимая во внимание ситуацию с ценами, мы внимательно отслеживаем каждую покупку компьютерной видеокарты. Зачастую их покупают люди, которые в принципе не должны быть в состоянии такое себе позволить – всевозможные учителя, студенты, менеджеры нижнего звена и прочие. Такие граждане сразу попадают в поле нашего зрения как потенциальные бенефициары теневой экономики. Мы будем внимательно проверять все источники их доходов, чтобы не допустить уклонения от уплаты налогов», – заявили в ФНС.

По словам налоговиков, выездные проверки будут проводиться в ночное и утреннее время (до 8:00). В случае, если гражданин откажется открыть проверяющим дверь, приставы оставляют за собой право воспользоваться методами недобровольного проникновения в жилое помещение. При проверке будет проведена опись имущества подозреваемого. Если выяснится, что гражданин утаил от государства доход на сумму, превышающую стоимость купленной видеокарты, данное устройство будет конфисковано в пользу государства.

Конфискованные видеокарты будут направлены в Росгоскриптоферму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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