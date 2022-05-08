Volkswagen анонсировал обновленный седан Bora для рынка Китая

Немецкая компания Volkswagen официально выпустила обновленный седан Bora для китайского рынка.

Вместе с тем пока автомобиль продается в двух комплектациях, однако в последующем состоится выход более усовершенствованной модификации. Известно, что новый седан Bora получит более современный внешний вид, выраженный в форме светодиодных фар, решетке радиатора, колесных дисках и форме бамперов.

Кроме того, новый седан Bora получит 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 116 л.с. мощности. Также появится новая комплектация с 1,4-литровым агрегатом, который выдает 150 л.с. мощности. Новый седан имеет роботизированную коробку передач. Стоимость новинки достигает 21 тысяч долларов в начальном исполнении.