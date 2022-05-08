 

Guardian – власти Китая заверили, что будут бороться с COVID-19 до нулевых значений

08.05.2022, 5:56, Разное
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Во время своего выступления перед политбюро глава Китая Си Цзиньпин заявил, что они не меняют своей политики и будут бороться против коронавируса, пока не добьются нулевых значений заболеваемости, пишет The Guardian. В день в Китае регистрируют чуть меньше 5 тыс. новых случаев заболевания, при этом в стране до сих пор действуют жёсткие антиковидные ограничения.


AP

Си Цзиньпин подтвердил, что власти Китая не намерены уходить от политики нулевой заболеваемости COVID-19, пишет The Guardian. Выступая на заседании политбюро по поводу вспышки коронавируса в Шанхае, он отметил, что стратегия Китая по борьбе с пандемией была научно обоснована и эффективна: «Мы победили в битве по защите Ухани, и мы определённо сможем победить в битве по защите Шанхая».

Китай остаётся последним из крупных экономик мира, кто по-прежнему придерживается политики абсолютной борьбы с вирусом, несмотря на высокую заразность штамма «омикрон». Там по-прежнему прибегают к локдаунам, массовому тестированию и ограничениям передвижений.

В Китае сообщают о 4696 новых случаях заболевания, из них 4269 — в Шанхае и 70 — в Пекине. Из-за новой вспышки были перенесены Азиатские игры, которые должны были пройти в сентябре.

Но долгий локдаун в Шанхае привёл к большому кризису, не хватало еды, были сложности с доставкой, он сказался на бизнесе и экономике. Кроме того, власти столкнулись с небывалой критикой и протестами. И Си в своём выступлении заявил, что власти будут бороться против любых слов и действий, которые идут вразрез с политикой страны.

Специалисты по здравоохранению согласны, что уровень вакцинации первичной и повторной в Китае довольно низкий и в разных районах разный уровень оказания медицинской помощи, так что отказываться от всех мер разом рискованно. Но при этом политика нулевой терпимости к коронавирусу так глубоко связана с политической легитимностью власти, что даже если условия изменятся, от неё не смогут отказаться.

Если карантин, как в Шанхае, будет продолжаться, то эксперты предвещают ухудшение экономической ситуации. По некоторым подсчётам, ВВП Китая может потерять 1,5% своего объёма к концу года. При этом в Пекине власти отказались от полного карантина, вместо этого ввели ограничения на передвижение людей и работу общественных мест. Некоторым людям было сказано работать из дома, а также были снова открыты массовые карантинные центры для тех, кто болеет с небольшими симптомами или бессимптомно, пишет The Guardian.

 



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