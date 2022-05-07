Мнение: Похождения снайпера “Вали” на Украине

История похождений канадского снайпера "Вали" на Украине. У нас его по ходу дела успели объявить "убитым в Мариуполе" (где он вообще не был), а у укров, заявляли, что он уже открыл свой боевой счет. Реальность оказалась немного иной.

Подробности похождений иностранных наемников на Украине

Канадская газета La Presse опубликовала (https://www.lapresse.ca/actualites/2022-05-06/retour-du-tireur-d-elite-wali/la-guerre-c-est-une-deception-terrible.php) интервью с вернувшимся из Украины снайпером Вали, о котором методично слагала легенды украинская пропаганда. Если вкратце, «один из лучших снайперов в мире» за два месяца выстрелил всего два раза. По окнам. Эта война – сплошной обман"

Большинство наемников возвращаются на родину разочарованными, ни разу не побывав на фронте.

"Мне повезло, что я вообще еще жив, мы ходили по грани."

Последней каплей стала боевая задача, на которой наемники действовали совместно с украинскими солдатами срочной службы. На позиции, которая находилась под огнем российских танков, двое украинских военных поднялись, чтобы покурить. Вали пытался их остановить, но они не слушали. Через несколько секунд по ним "с ювелирной точностью" прилетел снаряд. "Взрыв был страшной силы. Я вдруг перестал слышать и почувствовал головную боль. Это было жестко." Вали понял, что украинцам уже не помочь. "Пахло смертью. Это сложно описать, ужасный запах обгоревшей плоти, серы и химикатов. Нечеловеческий запах."

После этого Вали позвонил жене. "Он пытался объяснить, что стал свидетелем двух смертей. Он говорил: я думаю, что уже сделал достаточно, да? Я сделал достаточно? Как будто он хотел, чтобы я сказала ему возвращаться домой.”

Для большинства пересекших границу наемников процесс поиска подразделения, к которому они могли бы присоединиться, был хаотичным и мучительным. "Зеленский звал всех, но офицеры на местах оказались абсолютно беспомощными. Они не знали, что с нами делать".

Сам Вали и еще несколько канадцев присоединились к "Нормандской бригаде" – частному наемническому формированию под командованием отставного канадского военного из Квебека с позывным "Хрульф". Однако члены бригады сразу стали проявлять недовольство, многие дезертировали. Трое наемников рассказали La Presse, что Хрульф обещал им выдать оружие и защитное снаряжение, но в итоге ничего не сделал. Некоторые из наемников находились в 40 километрах от фронта без бронежилетов.

"Если бы русские начали наступление, мы все оказались бы в опасности. Это была безответственность командования бригады", признает один из наемников.

Дезертирство наемников подтверждает и сам командир "Нормандской бригады" Хрульф. По его словам, всего дезертировали около 60 человек. Некоторые хотели заключить контракт на таких условиях, которые предоставляли бы им статус комбатанта и гарантировали медицинское обеспечение за счет украинских властей. Другие пытались создать мошшеническую схему для хищения 500 000 долларов, предоставленных американцами.

"Многие ожидали, что все будет легко и просто, но на войне все наоборот. Это стало ужасным разочарованием", заключает Вали.

Чтобы найти оружие, нужно было пройти через кафкианские приключения. "Нужно знать кого-то, кто знает еще кого-то, кто скажет, что в этой старой парикмарехской тебе могут выдать АК-47. Все снаряжение нужно собирать по частям, тут и там, иногда в хорошем состоянии, иногда нет."

Еду и бензин наемники тоже добывали сами. "Даже еду нам часто давали гражданские. То же самое с бензином чтобы заправить машину. Постоянно нужно что-то решать, знать нужных людей."

Спустя несколько недель наиболее подготовленные наемники были отобраны Главным Управлением Разведки Украины и, по их словам, начали привлекаться к операциям в тылу противника. Остальные кочуют по съемному жилью и ждут, пока кто-нибудь согласится взять их в свой состав.

При этом большинство наемников решили вернуться домой. "Много кто приезжает на Украину и рвется в бой, но уезжают они, поджав хвосты", говорит Вали.

В конечном итоге, признает Вали, он сам сделал два выстрела по окнам "чтобы напугать" противника, и в действительности никогда не находился в зоне огня противника. "Это война техники, где отважные украинские солдаты несут тяжелые потери под обстрелами и упускают массу возможностей из-за недостатка технической подготовки".

За материал спасибо подписчику с именем "Толянчик"

https://t.me/boris_rozhin/47365 – цинк

Плюс материал по самой бригаде наемников.

Сумасбродный командир и нехватка оружия: канадский наемник о службе в «Нормандской бригаде»

С марта на Украине неофициально действует т.н. «Нормандская бригада» — группа преимущественно канадских наемников. Подразделение состоит из нескольких десятков бойцов и фактически входит в состав «Интернационального легиона Украины», хотя юридически оно никак не связано с ВСУ. «Нормандская бригада» не подчиняется украинским силам и действует как некое ЧВК на юго-восточном направлении.

В газете National Post вышло интервью канадского наемника (https://nationalpost.com/news/canada/turmoil-for-norman-brigade-canadian-led-foreign-battalion-in-ukraine) Пола, который рассказал об ужасных условиях службы и самоубийственном поведении командира «бригады»:

▪️Полу 27 лет, он ветеран Французского иностранного легиона, жил в Оттаве. В начале апреля он завербовал нескольких канадцев и отправился с ними на Украину. В «Нормандской бригаде» он стал заместителем командира, но вскоре разочаровался в подразделении.

▪️«Бригаду» возглавляет бывший французский легионер из Квебека, позывной «Хрульф». Он одержим идеей освобождения родной деревни своей украинской жены и щеголяет татуировкой Чёрного солнца, популярного среди местных националистов.

«Это все, против чего сражались наши деды во Второй Мировой войне», — говорят сослуживцы.

▪️Герой интервью рассказывает, что «Хрульф» не в состоянии обеспечить ни снабжение своего подразделения, ни координацию действий с украинцами. «Нормандцы» живут буквально в темницах, спят на полах, голодают и постоянно болеют.

▪️Вторая проблема «Нормандской бригады» — тотальная нехватка оружия. По словам ее ветеранов, только треть подчинённых «Хрульфа» получили автоматы АК-47 и один-два магазина патронов. Остальных безоружными отправляли на передовую копать окопы, выдавая оружие для постановочных фото для отчетов в Facebook. При этом «Хрульф» от лица бригады принимал пожертвования и продавал атрибутику, но новое оружие наемники не получали.

▪️«Хрульф» постоянно рискует подчиненными, бросая в бой необученных наемников, а сам «строит из себя какого-то дурацкого пасхального командира».

«Он подвергает опасности жизни ничего не подозревающих молодых канадцев, которые просто хотят пойти и посмотреть на бой. Это просто безумие, настоящее самоубийство», — говорит Пол.

▪️В Канаде «Нормандской бригаде» уже отказывают в поддержке. Основатель портала FightforUkraine.ca Крис Эклунд отговаривает канадцев от вступления в команду «Хрульфа», называя ее небоеспособной.

▪️После публичного конфликта с командиром, Пол и другие наемники покинули «Нормандскую бригаду» и вступили в «Интернациональный легион», посчитав его более организованной структурой. Единственный защитник «Хрульфа», снайпер Вали, который покинул его в марте, уверяет, что условия в «бригаде» такие же, как в любом иностранном подразделении на Украине.

https://t.me/rybar/32327 – цинк

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